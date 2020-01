Zdaniem naukowców, od zeszłego roku wzrosło ryzyko nastania końca znanego nam świata. Przestawiono wskazówkę o 20 sekund bliżej północy i teraz Zegar Zagłady pokazuje 100 sekund do teoretycznego rozpoczęcia się apokalipsy.

Zegar Zagłady wybije północ?

Zegar Zagłady (ang. Doomsday Clock) to symboliczny projekt, pokazujący aktualny stopień zagrożenia dla istnienia ludzkości. Im bliżej północy znajduje się wskazówka, tym większa szansa nastąpienia końca świata. Do zagłady mogą doprowadzić zmiany klimatyczne lub zagrożenia związane z technologią nuklearną.

Zegar pokazano w 1947 roku (7 minut do północy), a został uruchomiony przez naukowców skupionych wokół czasopisma „Bulletin of the Atomic Scientist”. Ich zdaniem, od zeszłego roku wzrosła możliwość nastania apokalipsy wywołanej działaniami ludzi.

To pierwszy raz w historii, kiedy pozostały czas wynosi poniżej dwóch minut. Wskazówka jeszcze nigdy nie znajdowała się tak blisko północy.

Szczegółową relację z omówieniem obecnych zagrożeń, można obejrzeć na poniższym nagraniu:

Zespół naukowców przez wiele lat przesuwał wskazówki zegara, sugerując się sytuacją na świecie:

1947: 7 minut do północy – zegar pojawia się po raz pierwszy. Symbolizuje zagrożenia nuklearne, które naukowcy starają się przekazać opinii publicznej oraz liderom politycznym całego świata.

– zegar pojawia się po raz pierwszy. Symbolizuje zagrożenia nuklearne, które naukowcy starają się przekazać opinii publicznej oraz liderom politycznym całego świata. 1949: 3 minuty do północy - ZSRR detonuje swoją pierwszą bombę atomową, oficjalnie rozpoczynając wyścig zbrojeń.

- ZSRR detonuje swoją pierwszą bombę atomową, oficjalnie rozpoczynając wyścig zbrojeń. 1953: 2 minuty do północy - USA i ZSRR przeprowadzają próby jądrowe.

- USA i ZSRR przeprowadzają próby jądrowe. 1960: 7 minut do północy - Stany Zjednoczone i Związek Radziecki wydają się chętne do unikania konfrontacji, a wspólne projekty budujące zaufanie i dialog tłumią wrogość dyplomatyczną.

- Stany Zjednoczone i Związek Radziecki wydają się chętne do unikania konfrontacji, a wspólne projekty budujące zaufanie i dialog tłumią wrogość dyplomatyczną. 1963: 12 minut do północy - Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisują traktat o częściowym zakazie, który kończy część prób nuklearnych.

- Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisują traktat o częściowym zakazie, który kończy część prób nuklearnych. 1968: 7 minut do północy - Francja i Chiny opracowują broń nuklearną. Twa wojna na Bliskim Wschodzie i w Wietnamie.

- Francja i Chiny opracowują broń nuklearną. Twa wojna na Bliskim Wschodzie i w Wietnamie. 1969: 10 minut do północy - prawie wszystkie narody świata spotykają się, aby podpisać traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

- prawie wszystkie narody świata spotykają się, aby podpisać traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. 1972: 12 minut do północy - Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisują traktat o ograniczeniu zbrojeń.

- Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisują traktat o ograniczeniu zbrojeń. 1974: 9 minut do północy - USA i ZSRR bardziej modernizują swoje siły nuklearne niż zmniejszają. Indie testują swoją pierwszą broń jądrową.

- USA i ZSRR bardziej modernizują swoje siły nuklearne niż zmniejszają. Indie testują swoją pierwszą broń jądrową. 1980: 7 minut do północy - mimo obiecujących postępów w rozbrojeniu, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki nadal uważają broń nuklearną za integralny element swojego bezpieczeństwa narodowego.

- mimo obiecujących postępów w rozbrojeniu, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki nadal uważają broń nuklearną za integralny element swojego bezpieczeństwa narodowego. 1981: 4 minuty do północy - trwa wyścig zbrojeń, wybucha konflikt w Afganistanie.

- trwa wyścig zbrojeń, wybucha konflikt w Afganistanie. 1984: 3 minuty do północy - napięcie stosunków amerykańsko-radzieckie osiąga najwyższy punkt.

- napięcie stosunków amerykańsko-radzieckie osiąga najwyższy punkt. 1988: 6 minut do północy - USA i ZSRR podpisują pierwsze porozumienie, które faktycznie zakazuje broni jądrowej.

- USA i ZSRR podpisują pierwsze porozumienie, które faktycznie zakazuje broni jądrowej. 1990: 10 minut do północy - koniec zimnej wojny.

- koniec zimnej wojny. 1991: 17 minut do północy - Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisują traktat o redukcji zbrojeń.

- Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisują traktat o redukcji zbrojeń. 1995: 14 minut do północy - eskalacja zbrojeń po zakończeniu zimnej wojny, obawa przed pozostałą bronią jądrową na świecie.

- eskalacja zbrojeń po zakończeniu zimnej wojny, obawa przed pozostałą bronią jądrową na świecie. 1998: 9 minut do północy - Indie i Pakistan przeprowadzają testy broni jądrowej, Rosja i Stany Zjednoczone nadal utrzymują 7000 głowic.

- Indie i Pakistan przeprowadzają testy broni jądrowej, Rosja i Stany Zjednoczone nadal utrzymują 7000 głowic. 2002: 7 minut do północy - ataki terrorystyczne, brak postępu w redukcji broni nuklearnych.

- ataki terrorystyczne, brak postępu w redukcji broni nuklearnych. 2007: 5 minut do północy - Stany Zjednoczone i Rosja pozostają uzbrojone, Korea Północna przeprowadza test nuklearny. Zmiany klimatu również stanowią ogromne wyzwanie.

- Stany Zjednoczone i Rosja pozostają uzbrojone, Korea Północna przeprowadza test nuklearny. Zmiany klimatu również stanowią ogromne wyzwanie. 2010: 6 minut do północy – pierwszy krok w kierunku świata wolnego od broni nuklearnej, zmiany mające zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

– pierwszy krok w kierunku świata wolnego od broni nuklearnej, zmiany mające zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. 2012: 5 minut do północy – alarmująca możliwość użycia broni jądrowej na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz brak skutecznego przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu.

– alarmująca możliwość użycia broni jądrowej na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz brak skutecznego przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu. 2015: 3 minuty do północy - brak globalnej kontroli nad zapasami broni jądrowej, zwiększenie napięć między Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

- brak globalnej kontroli nad zapasami broni jądrowej, zwiększenie napięć między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. 2016: 3 minuty do północy - prawdopodobieństwo globalnej katastrofy wciąż jest bardzo wysokie.

- prawdopodobieństwo globalnej katastrofy wciąż jest bardzo wysokie. 2017: 2,5 minuty do północy - wzrost zagrożenia bronią atomową, brak postępów w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- wzrost zagrożenia bronią atomową, brak postępów w redukcji emisji gazów cieplarnianych. 2018: 2 minuty do północy - eskalacja napięć między potęgami nuklearnymi, brak rozwiązań wobec zagrożenia wojny atomowej i zmian klimatu, zagrożenie związane z niewłaściwym wykorzystaniem technologii informatycznych i podatność na dezinformację.

- eskalacja napięć między potęgami nuklearnymi, brak rozwiązań wobec zagrożenia wojny atomowej i zmian klimatu, zagrożenie związane z niewłaściwym wykorzystaniem technologii informatycznych i podatność na dezinformację. 2019: 2 minuty do północy - brak jakichkolwiek zmian, pojawia się zagrożenie wojny informacyjnej.

- brak jakichkolwiek zmian, pojawia się zagrożenie wojny informacyjnej. 2020: 100 sekund do północy – wysokie zagrożenie wojną nuklearną, niezaprzeczalne zmiany klimatu. Rządy demokratyczne i inne instytucje, które powinny pracować nad tymi zagrożeniami, nie sprostały wyzwaniu. Wojna informacyjna sieje nieufność i zamęt w niektórych demokratycznych krajach, a deepfake utrudnia ludziom odróżnianie prawdy od kłamstw.

Obecna sytuacja faktycznie nie wygląda zbyt optymistycznie.

100 sekund do końca świata

Zegar pierwszy raz pokazał dwie minuty do północy w 1953 roku, kiedy trwał wyścig zbrojeń nuklearnych. Następnie dopiero w 2018 roku, podczas eskalacji napięć międzynarodowych. Od tego czasu sytuacja praktycznie się nie poprawiła. Katastrofalne skutki ocieplenia klimatu są coraz bardziej odczuwalne, a napięcie między krajami w każdej chwili może doprowadzić do wojny.

Ludzkość stoi w obliczu dodatkowych zagrożeń związanych z ocieplaniem klimatu, atakami cybernetycznymi, niewłaściwym wykorzystaniem inżynierii genetycznej i sztucznej inteligencji.

Zegar Zagłady jedynie pokazuje (opartą na analizie naukowej) obecną sytuację na świecie i ma służyć jako przypomnienie o niebezpieczeństwach jakimi trzeba się zająć, aby przetrwać na naszej planecie. Wskazówka może się jeszcze cofnąć. Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie.

Źródło: Bulletin of Atomic Scientists

