Jesteśmy tylko ludźmi, zdarzają nam się pomyłki. Jesteście ciekawi jak na nie reagujemy? Zobaczcie ten nowy film, a uzyskacie swoją odpowiedź.

Lubimy nagrywać dla was filmy na nasz benchmarkowy kanał na YouTubie i staramy się to robić jak najlepiej. Dlatego nie ma miejsca na pomyłki, a przynajmniej cel jest taki, byście nie widzieli ich w gotowym materiale. Na początek sezonu ferii zimowych postanowiliśmy jednak zaprosić was za kulisy i pokazać wam, że nie zawsze wszystko idzie tak gładko jak można by przypuszczać. W rolach głównych: Marcin, Tomek i Maciej (...głownie Maciej).

Zobacz wpadki redaktorów benchmark.pl (wideo):

Jak widzicie, bywa nerwowo, ale na pomyłki reagujemy głównie śmiechem. Dlatego nawet jeśli to obejrzeniu tego materiału macie wątpliwości, to możecie być pewni – uwielbiamy nagrywać dla was te filmy. Inaczej po prostu byśmy tego nie robili.

