ADATA XPG nie zamierza spoczywać na laurach i planuje poszerzyć ofertę o kolejne produkty dla graczy. Jest na co czekać!

Firma ADATA i jej gamingowa marka XPG jeszcze do niedawna była kojarzona tylko z pamięciami RAM i dyskami SSD, ale sukcesywnie poszerza swoją ofertę o kolejne podzespoły – ostatnio zaprezentowała chłodzenie AiO, obudowy i zasilacze. Podczas styczniowych targów CES 2020 planowane są kolejne ciekawe premiery.

ADATA przygotowuje swojego pierwszego laptopa do gier

Najciekawszą z nowości ma być… laptop do gier. Tak, nie przesłyszeliście się - ADATA wchodzi na rynek laptopów do gier!

Model XPG XENIA 15 wyposażono w 15,6-calowy ekran IPS oraz podświetlaną klawiaturę. Sprzęt został zaprojektowany we współpracy z firmą Intel, więc specyfikacja jest łatwa do przewidzenia – na pokładzie znalazł się 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor Intel Core i7-9750H, karta graficzna GeForce GTX 1660 Ti lub GeForce RTX 2070 Max-Q oraz oczywiście topowy dysk SSD - ADATA XPG SX8200 PRO.

Monitor dla graczy od ADATA XPG

Drugą z prezentowanych nowości ma być gamingowy monitor. XPG PHOTON to 27-calowy model z matrycą IPS, w którym zastosowano technologię Vivid Color Eye-Safe Display (pozwala ona zmniejszyć efekt zmęczonego wzroku podczas nocnego grania).

Ciekawostką jest system mocowania – monitor nie ma normalnej stopki, tylko trzeba go przykręcić do blatu biurka. Że też nikt na to wcześniej nie wpadł!

XPG GAIA – mini komputer do gier

Nie zabraknie też nowości dla fanów miniaturowych komputerków – mowa o modelu XPG GAIA, który też powstał we współpracy z „niebieskimi”.

W 5-litrowej obudowie udało się zmieścić procesor Intel (jeszcze nie wiadomo jaki model), miejsce dla niedużej karty graficznej oraz zasilacz o mocy 500 W z certyfikatem 80 PLUS Platinum.

ADATA szykuje nowe dyski, pamięci i obudowę

Co jeszcze będzie można zobaczyć na stoisku ADATA XPG? Producent zapowiedział koncepcyjne pamięci RAM - XPG DARKMOON i XPG SYDYRU o taktowaniu do 4800 MHz oraz dyski SSD pod PCIe 4.0 – XPG SAGE, XPG INDIGO i XPG PEARL o transferach do 7000/6000 MB/s.

W planach jest też nowa obudowa. Model XPG VOLTA to konstrukcja typu Full Tower, która pozwoli na budowę najwydajniejszych komputerów do gier (w środku zmieści się płyta główna E-ATX i trzy duże karty graficzne). Ciekawostką ma być pionowy przepływ powietrza oraz możliwość instalacji kilku chłodnic LC. VOLTA łączy metalowy szkielet ze szklanymi panelami. Całość przyozdobiono podświetleniem RGB LED.

