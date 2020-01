Opóźnienie premiery gry Cyberpunk 2077 nie wywołało uśmiechów na twarzach graczy. Decyzja spółki CD Projekt jest jednak bardzo ważna nie tylko dla nich.

Ceny akcji CD Projekt spadają

Na informację o opóźnieniu premiery Cyberpunk 2077 błyskawicznie zareagowała giełda. Dzisiejsze otwarcie przyniosło zauważalny spadek cen akcji spółki CD Projekt. O godzinie 10:00 kurs wynosił już tylko 248 złotych.

Tylko, ponieważ oznacza to spadek o około 13% względem notowań, z którymi mieliśmy do czynienia w chwili zamknięcia wczorajszych notowań (282 złote). O godzinie 11:00 kurs sięgnął 253 złotych, ale to wciąż ponad 10% mniej niż kilkadziesiąt godzin wcześniej.

Daleko do paniki, chociaż na Cyberpunk 2077 poczekamy jeszcze ponad pół roku

Komunikat mówiący o opóźnieniu premiery Cyberpunk 2077 zdawał się uspokajać nie tylko graczy, ale również inwestorów. Zawarto w nim bowiem wzmianki, iż gra jest już kompletna, grywalna od początku do końca, a dodatkowy czas potrzebny jest jedynie na nadanie jej ostatecznego szlifu.

Spadek cen akcji spółki CD Projekt nie wydaje się w tej sytuacji powodem do większego niepokoju. Obserwatorzy przypominają, że od pewnego czasu osiągały one rekordowe wartości. Pod względem kapitalizacji spółka CD Projekt jeszcze w grudniu zeszłego roku wyprzedziła (osiągając wartość 26,7 mld zł) Bank Pekao SA.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września.

Źródło: gpw

