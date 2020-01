Cały czas utrzymywano, iż Cyberpunk 2077 zostanie oddany w ręce graczy 16 kwietnia 2020 roku. Wiemy już jednak, że tak się nie stanie. W wydanym komunikacie poinformowano, iż potrzeba dodatkowego czasu na prace i nadanie grze ostatecznego szlifu. Problemem okazuje się przede wszystkim ogromna skala Night City.

Gra jest kompletna i można ją przejść od początku do końca, czeka nas jednak jeszcze wiele pracy. Night City jest ogromne, zróżnicowane i pełne przygód. Biorąc pod uwagę jego skalę i złożoność uznaliśmy, że potrzebujemy więcej czasu, aby zakończyć testowanie, usunąć usterki i nadać grze ostateczny szlif. Chcemy, aby Cyberpunk 2077 był ukoronowaniem naszej pracy na obecnej generacji konsol.

