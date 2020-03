Rozpoczynają się aktualizację oprogramowania sprzętowego Magic UI w smartfonach Honor do wersji 3.0, która jest funkcjonalnym odpowiednikiem EMUI 10.0. Wśród nowości wyczekiwany tryb ciemny interfejsu.

Niektóre smartfony Honor możemy ostatnio kupić w niższej cenie niż regularnie. Jednym z promowanych modeli smartfonów jest Honor 20, który zdążył trafić do sprzedaży przed nastaniem ery tak zwanego banu Google, a dzięki wydajnym komponentom jest wartym polecenia produktem. Teraz do argumentów przemawiającym za wciąż dużą jego atrakcyjnością będzie rychła aktualizacja oprogramowania nakładki systemowej do wersji Magic UI 3.0, która współpracuje z Androidem 10.

Smartfony Honor z aktualizacjami

Oprócz Honora 20 aktualizację do Magic UI 3.0 i Androida 10 otrzymają również:

Posiadaczom tychże smartfonów pozostaje czekać na informację w centrum aktualizacji, że jest już gotowy pakiet do pobrania. Powinno to nastąpić niebawem, gdyż Honor już wdrożył program aktualizacji.

Korzyści płynące z aktualizacji oprogramowania

Producent przy okazji premiery Magic UI 2.0 zwraca uwagę nowości, które powinny zwrócić naszą uwagę. Są to:

nowy wygląd interfejsu z trybem ciemnym, zapewnia podobnie jak EMUI 10.0 w smartfonach Huawei elastyczniejszą i wygodniejszą interakcję z użytkownikiem, elementy interfejsu zostały rozłożone i pokolorowane w sposób, który w minimalnym stopniu męczy nasze oczy podczas pracy

nowe animacje i przejścia pomiędzy elementami interfejsu, które mają zaowocować szybszym i sprawniejszym przekazywaniem powiadomień i komunikatów zwrotnych

poprawiona komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak komputery, ale też inne smartfony, która wykorzystuje NFC, Wi-Fi oraz parowanie poprzez Bluetooth lub kod QR

poprawki w interfejsie aparatu cyfrowego, pasek zoomu zamiast samych przycisków, filtry zdjęciowe dostępne w menu aparatu, funkcje siatki pomocniczej, poziomnicy i czasomierza w trybie filmowania

wyizolowane środowisko (Trusted Execution Environment) w którym uruchamiane są wrażliwe operacje, takie jak płatności i uwierzytelnianie użytkownika

Źródło: Honor

