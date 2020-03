Huawei P40 Lite i Huawei P40 Lite E to najnowsze smartfony chińskiego producenta bazujące na ekosystemie Huawei Mobile Services (HMS). Wydawało się, że ich ceny będą odpychające, ale ostateczne okazują się naprawdę kuszące.

Przedsprzedaż Huawei P40 Lite z Huawei Band 4 Pro w prezencie

Nie dalej jak dwa dni temu pisaliśmy, iż Huawei P40 Lite pojawił się na stronach internetowych kilku sklepów, które zasugerowały cenę 1599 złotych. Jednocześnie akcentowaliśmy, iż oficjalna polska premiera odbędzie się dziś. Poznaliśmy na niej ciekawe, pozytywnie zaskakujące informacje.

Przedsprzedaż Huawei P40 Lite będzie prowadzona do dziś do 25 marca. Cena smartfona wyniesie w niej 999 złotych, a dodatkowo decydujący się na zakup otrzymają Huawei Band 4 Pro w prezencie. Rynkowa wartość opaski wynosi 299 złotych, a zatem to całkiem wartościowy dodatek.

Co więcej, z naszych ustaleń wynika, że cena smarfona nie ulegnie już zmianie. Jeśli tak właśnie będzie to spojrzenie na Huawei P40 Lite znacznie się zmieni i może on namieszać na rynku mimo braku dostępu do Google Play. Solidna specyfikacja i niska cena to połączenie mogące skutecznie zachęcić do spróbowania ekosystemu Huawei.

Specyfikacja Huawei P40 Lite wygląda następująco:

Android 10 z EMUI 10

6.4-calowy ekran IPS LCD, Full HD+ (2310 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Kirin 810, 7nm

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart pamięci

kamera główna 48 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 16 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, dual SIM

czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy

bateria 4200 mAh, szybkie ładowanie 40W

wymiary 159.2 x 76.3 x 8.7 mm

Dobra cena również w przypadku Huawei P40 Lite E

Jednocześnie rusza przedsprzedaż modelu Huawei P40 Lite E. W tym przypadku cena wynosi nie 999 złotych, ale 699 złotych, co też znacząco zmienia atrakcyjność smartfona. Tym bardziej, że i tutaj w przedsprzedaży można liczyć na prezent - opaskę Huawei Band 4 normalnie kosztującą około 150 złotych.

Również w przypadku tego modelu nasze źródła mówią, iż cena nie ulegnie zmianie. I o ile Huawei P40 Lite już omawialiśmy, o tyle Huawei P40 Lite E może stanowić dla niektórych małą zagadkę. Stylistycznie nawiązuje do droższego brata, ale nie jest identyczny, co możecie dostrzec na powyższych zdjęciach.

Specyfikacja Huawei P40 Lite E obejmuje 6,39-calowy ekran HD+, ośmiordzeniowy procesor Kirin 710F, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, a także potrójny aparat główny (48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix) i baterię o pojemności 4000 mAh. Niestety trzeba będzie ładować ją za pośrednictwem micro USB z prędkością 10W. W tym przypadku producent postawił na system Android 9.0, zabrakło też NFC.

Podsumowując, jest zdecydowanie lepiej niż zasugerowały to sklepy. Jak sądzicie, w tych cenach smartfony mają szansę się obronić i mimo braku dostępu do usług Google wzbudzić większe zainteresowanie?

Źródło: foto - Karol Żebruń

