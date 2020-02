Czyżby 2020 miał być rokiem, w którym wreszcie Amazon na dobre zadebiutuje w Polsce? W sieci pojawiły się informacje na ten temat.

Jeśli chodzi o zakupy w Internecie, Amazon to prawdziwy gigant. Do Polski jednak wchodzi dość niemrawo. Wprawdzie jego niemiecki sklep jest już dostępny po polsku i dostawy do naszego kraju nie stanowią problemu, ale konkretny polski sklep wciąż nie istnieje. Może się to zmienić jeszcze przed końcem tego roku.

Amazon w Polsce istnieje. Wszystko jest gotowe, brakuje tylko sklepu

Amazon ma już w Polsce biuro korporacyjne, centrum badawczo-rozwojowe i 8 centrów logistycznych (pod Poznaniem, pod Szczecinem, pod Łodzią, pod Bolesławcem oraz po dwa pod Wrocławiem i koło Katowic). Ma też dynamicznie rosnące grono klientów, więc brakuje już tylko sklepu. Sytuacja zmieni się jeszcze w 2020 roku, jak donosi Gazeta Wyborcza, powołując się na nieoficjalne doniesienie.

Według informacji, do jakich dotarła wspomniana redakcja, Amazon poważnie przygotowuje się do sklepowego debiutu w Polsce i prowadzi intensywne rozmowy z Pocztą Polską, która miałaby być jego oficjalnym partnerem odpowiedzialnym za dostawy towarów (nie tylko w naszym kraju, ale też na Ukrainie). Ani od niej, ani od amerykańskiego giganta, nie uzyskano jednak komentarzy.

To będzie ważny dzień w polskim Internecie. Czekacie na debiut Amazona?

Brak oficjalnych komentarzy czy oświadczeń oznacza również naturalnie brak konkretnych informacji na temat tego, czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy i w jakiej formie wystartuje polski Amazon. Czy będzie to sama platforma zakupowa czy może też cały pakiet usług dostosowany do polskiego klienta. Niezależnie od tego, jak jest, start serwisu Amazon.pl na pewno będzie ważnym wydarzeniem w polskim Internecie. Czekacie?

