Nowy Ryzen 5 1600 wraca 2,5 roku po premierze. Teoretycznie nadal mamy do czynienia z modelem z pierwszej generacji, ale działa on podobnie do modeli z drugiej generacji.

Od premiery pierwszych procesorów AMD Ryzen minęło już trochę czasu, a w międzyczasie na rynku pojawiła się druga i trzecia generacja układów. Okazuje się, że producent w tajemnicy odświeżył starszą jednostkę Ryzen 5 1600. Kupujący nowy model mogą poczuć się zaskoczeni.

Przypominając, pierwsza generacja procesorów AMD Ryzen korzystała z architektury Zen i była produkowana w 14-nanometrowej litografii. Oznaczenia OPN takich modeli kończyły się na AE (np. dla modelu Ryzen 5 1600 było to YD1600BBAE).

Procesor AMD Ryzen 5 1600 w nowej rewizji 12nm

Jeden z użytkowników serwisu Reddit pochwalił się, że ostatnio kupił nową rewizję procesora Ryzen 5 1600. Pudełko procesora z zewnątrz wygląda tak samo, ale w zestawie dodawane znalazło się słabsze chłodzenie Wraith Stealth (zamiast wydajniejszego Wraith Spire).

Rzut okiem na sam procesor i kolejne zaskoczenie - nowa rewizja została wyprodukowana w 8 tygodniu 2019 roku i nosi oznaczenie YD1600BBAF. W tym momencie warto zauważyć, że końcówka AF jest charakterystyczne dla modeli Ryzen 2000 "Pinnacle Ridge", które korzystają z mikroarchitektury Zen+ i są produkowane w 12 nm.

Nowszą generację procesora potwierdzają również programy diagnostyczne CPU-Z i HWiNFO (ten drugi widzi jednak jeszcze stare oznaczenie OPN).

Zmiany widoczne są również w działaniu jednostki. Nowy Ryzen 5 1600 przy standardowych ustawieniach pracuje z wyższymi taktowaniami, co przekłada się na lepsze osiągi – w benchmarku Cinebench R20 uzyskał on wynik 2742 punktów, a więc o jakieś 300-400 punktów wyższy niż przy standardowej wersji.

Według relacji użytkownika, nowy Ryzen 5 1600 nie oferuje tak dobrego potencjału na podkręcanie i nie mógł pracować z wysokimi ustawieniami pamięci RAM (3466 MHz CL16). Wyselekcjonowana sztuka w starszej rewizji oferowała tutaj lepsze możliwości.

Dlaczego AMD wydało ulepszony procesor?

Wychodzi więc na to, że producent wprowadził na rynek odświeżony procesor Ryzen 5 1600 z usprawnionym jądrem Zen+/12nm. Na ten moment nie wiadomo czy podobną strategię wykorzystano też przy innych modelach.

Skąd taka decyzja? Tego do końca nie wiadomo. Być może tak naprawdę jest to model Ryzen 5 2600, który nie spełnia wymagań selekcji i z tego powodu wydano go jako starszą jednostkę Ryzen 5 1600 (która nadal cieszy się sporym zainteresowaniem z uwagi na bardzo atrakcyjną cenę).

Jak rozpoznać ulepszony procesor? Najlepiej sprawdzić numer identyfikacyjny OPN – jeżeli kończy się na AF, mamy do czynienia z nową rewizją o lepszych parametrach.

