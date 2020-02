Nowa generacja procesorów AMD okazała się strzałem w dziesiątkę, a oferta producenta mocno namieszała na rynku komputerów i serwerów. Duża w tym zasługa specjalnej budowy układów, która pozwoliła opracować wydajne i relatywnie tanie jednostki.

Rewolucja w budowie procesorów

Nowe procesory to nie tylko nowa mikroarchitektura Zen 2 i niższy proces technologiczny. Producent zdecydował się wprowadzić również nową budowę układów, która została oparta o tzw. chiplety (osobne jądra krzemowe). Więcej na ten temat pisaliśmy w premierowej recenzji modeli Ryzen 7 3700X i Ryzen 9 3900X.

W przypadku konsumenckich modeli Ryzen 3000 zastosowano jeden lub dwa chiplety z rdzeniami (CCD - Core Chiplet Die) oraz osobny chiplet z interfejsami I/O (cIOD - I/O Die).

W topowych układach Ryzen Threadripper 3000 oraz serwerowych modelach Epyc 7002 konstrukcja jest jeszcze bardziej rozbudowana – zastosowano tutaj nawet osiem jąder z rdzeniami i jedno duże jądro dla interfejsów.

Choć mamy do czynienia z kilkoma jądrami, poszczególne rdzenie komunikują się ze sobą za pośrednictwem bloku cIOD – kluczową rolę odgrywa tutaj magistrala Infinity Fabric (w nowych jednostkach oferuje ona jeszcze wyższą przepustowość, co w pewien sposób optymalizuje osiągi procesorów).

Ile można zyskać budując procesor z chipletów?

Podczas konferencji 2020 ISSCC w San Francisco, producent ujawnił sporo ciekawych informacji na temat architektury Zen 2. Nas zainteresowały slajdy, które porównują koszt produkcji procesorów opartych o chiplety do hipotetycznych odpowiedników wykorzystujących monolityczne jądro.

Idealnie obrazuje to przykład serwerowych procesorów Epyc 7002 (atak samo powinno to wyglądać w modelach Ryzen Threadripper 3000, bo z technicznego punktu widzenia są one bardzo podobne) – podzielenie procesora na chiplety pozwoliło obniżyć koszt produkcji mniej więcej o połowę. Mało tego! Takie podejście pozwoliło też ominąć ograniczenia technologiczne, bo obecna technika nie pozwoliłyby na budowę 64-rdzeniowego procesora opartego o monolityczne jądro.

Podobnie to wygląda w desktopowych układach z generacji Ryzen 3000. Co prawda przy 8-rdzeniowych układach (jedno jądro CCD) zysk ze stosowania chipletów nie jest aż tak znaczący, ale przy 16-rdzeniowych (dwa jądra CCD) różnica jest już ponad 2-krotna. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż jądro cIOD jest stosowane też jako chipset X570.

Widać więc, że wprowadzenie konstrukcji opartej o chiplety okazało się strzałem w dziesiątkę. AMD może taniej produkować procesory, a tym samym przygotować bardziej konkurencyjną ofertę. Takie podejście wydaje się przyszłością dla całej branży CPU.

