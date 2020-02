Intel Horse Ridge

Komputery kwantowe to melodia przyszłości, ale pierwsze procesory kwantowe już są dostępne dla naukowców. Problemem jest jednak dobre wykorzystanie potencjału takich konstrukcji. Intel znalazł rozwiązanie tego problemu – szczegóły ujawniono podczas konferencji ISSCC.

Komputery kwantowe mają oferować nieporównywalnie wyższą moc obliczeniową od konwencjonalnych komputerów (a nawet superkomputerów), ale naukowcy skupili się na zwiększaniu osiągów i powielaniu bitów kwantowych (kubitów). Żeby takie komputery wykorzystać do praktycznych obliczeń i wprowadzić je na rynek konsumencki, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego skalowania, kontrolowania kubitów i wysokiego poziomu wierności obliczeń. Układ Intel Hose Ridge uprości system.

Horse Ridge rozwiąże duży problem komputerów kwantowych

Horse Ridge to kriogeniczny układ kontroli kwantowej, który powstał we współpracy z centrum badawczym QuTech (zostało ono założone przez TU Delft i TNO - Holenderską Organizacją Stosowanych Badań Naukowych). Mówiąc prostym językiem - jest to układ do kontroli i odpowiedniego skalowania wielu kubitów.



Układ Horse Ridge ma wymiary 4 x 4 mm i został wykonany w technologii 22nm FFL (FinFET Low Power)

Producent chwali się, że Horse Ridge zapewni krótszy czas konfiguracji, wyższą wydajność kubitów, a także skuteczniejsze skalowanie do większej liczby kubitów – udostępniono tutaj cztery kanały, z których każdy może kontrolować 32 kubity (łącznie do 128).

Mówi się, że taki układ pozwoli na budowę komputera kwantowego nowej generacji - oferującego lepszą wydajność, a przy tym zachowującego praktyczność kwantową: skalowalność, elastyczność i wierność obliczeń.

