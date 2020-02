Quick Look od Apple obsługuje narzędzie rozszerzonej rzeczywistości. W tym tygodniu zaczęto wprowadzać aktualizację, która umożliwi nie tylko oglądanie produktów, ale również kupowanie ich bezpośrednio w AR.

Quick Look pozwala sprzedawcom udostępniać podgląd swoich produktów w rzeczywistości rozszerzonej. Dzięki stworzonemu modelowi 3D, klienci mogą zobaczyć jak produkt będzie prezentować się w rzeczywistej przestrzeni i zdecydować, czy na pewno chcą kupić właśnie ten przedmiot.

Jak działa AR w Quick Look od Apple?

Wystarczy, że sprzedawca stworzy model 3D produktu, a Apple wykorzystując ARKit renderuje go tak, żeby wyglądał jak w prawdziwym świecie. Narzędzie obsługuje wszystkie cechy przedmiotu: od skalowania po światłocień.

Programiści pracują również nad dodatkowym przyciskiem, który umożliwi natychmiastowy zakup oglądanego produktu.

Kupowanie w ten sposób wydaje się być bardzo wygodne, zwłaszcza jeżeli często ma się problemy z decyzjami czy dana rzecz pasuje do naszego domu. Bez trudu da się sprawdzić jak oglądany bukiet kwiatów w wazonie będzie wyglądał na stole kuchennym, albo czy ta kanapa na pewno będzie pasowała do reszty mebli w salonie. Jeżeli wszystko nam odpowiada, kupujemy przy użyciu jednego przycisku.

Natychmiastowe korzystanie z rozszerzonej rzeczywistości jest możliwe bezpośrednio w aplikacjach, które użytkownik iPhone'a lub iPada już posiada na swoim urządzeniu, takich jak: Safari, Wiadomości, Notatki czy Poczta. Obsługiwane są oczywiście płatności Apple Pay.

Apple zaczęło też pomału wprowadzać obsługę dźwięku przestrzennego. To rozszerzenie do modeli 3D wybranych przedmiotów dodaje odpowiednie dźwięki, takie jak: głośna muzyka, odgłosy zabawek, szumy itp. Dodatkowo, wraz z przemieszczaniem się osoby po pomieszczeniu dźwięk powinien się odpowiednio zmieniać. Dzięki temu zakupy staną się jeszcze bardziej realistyczne.

Coraz więcej osób kupuje za pomocą urządzeń mobilnych, a eksperci są zdania, że rozszerzona rzeczywistość ma duże zalety w procesie zakupów. Firmy na podstawie zebranych danych uważają, że jeżeli klient korzysta z technologii AR to jest o 11% większa szansa, że kupi dany produkt. A osoby, które sprawdziły przedmiot w AR, były o 22% mniej skłonne do zwrócenia go.

Oferowanie możliwości kupowania bezpośrednio we wbudowanym narzędziu od Apple jest interesującym krokiem w kierunku coraz bardziej powszechnego zastosowania tej technologii w naszej codzienności.

