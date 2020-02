Niektórzy powiedzą, że na biednego nie trafiło. Nawet najlepiej radzący sobie producenci nie lubią jednak wydawać pieniędzy na kary nakładane przez rządy. Tym razem Apple musi uszczuplić swoje konto na skutek decyzji francuskich władz.

25 mln euro grzywny za aktualizację spowalniającą iPhone'y

Początki całej sprawy sięgają 2017 roku. Właśnie wtedy na jaw wyszło, iż Apple ogranicza wydajność starszych iPhone'ów. Jak później argumentowano, w trosce o baterie. Problem w tym, iż producent nie informował o tego typu zmianach wprowadzanych przez aktualizację systemu iOS i właśnie to spotkało się z największą krytyką, a także przyciągnęło uwagę organów rządowych.

We Francji sprawą zajmował się DGCCRF (Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control), a od 2018 roku również paryska prokuratura. Ostatecznie ustalono, iż sprawa dotyczyła modeli z serii iPhone 6 i iPhone 7 oraz iPhone'a SE i na podstawie stosownych, zgodnych z miejscowym prawem wyliczeń nałożono na Apple grzywnę w wysokości 25 mln euro.

Apple nie będzie odwoływać się od decyzji, zapłaci grzywnę i zrobi coś jeszcze

Z komunikatu DGCCRF wynika, iż Apple zgodziło się zapłacić grzywnę. Co więcej, zobowiązało się również przez miesiąc wyświetlać stosowny komunikat prasowy na swojej stronie internetowej.

Niektórzy być może wiedzą, że z podobnymi sprawami Apple miało do czynienia również w innych krajach, między innymi w USA, Korei Południowej czy we Włoszech.

Jednocześnie nie sposób nie wspomnieć o kwestii, która powinna być dla użytkowników ważniejsza. Od czasu nagłośnienia omawianej sprawy producent zadbał o kilka zmian w systemie iOS, dzięki którym zapewnił użytkownikom większą kontrolę nad ustawieniami dotyczącymi baterii. Swojego czasu pokusił się również o obniżenie cen za pogwarancyjną wymianę baterii w iPhone'ach.

