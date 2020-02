Czy producenta smartwatchów można umieścić w ringu z producentem szwajcarskich zegarków? Jeśli uznamy, że tak, to Apple jest niezaprzeczalnym zwycięzcą tego pojedynku.

Pamiętacie naszego newsa, że jeśli chodzi o smartwatche, to król jest tylko jeden? Nic się w tej kwestii nie zmieniło – może jedynie tyle, że na swoim tronie Apple coraz odważniej się rozsiada. Do tego stopnia, że zawstydza już nawet cały światek szwajcarskich zegarków.

Smartwatche 1:0 szwajcarskie zegarki – tak to wygląda

Swatch, TAG Heuer, Hublot i cała reszta producentów szwajcarskich zegarków sprzedała w 2019 roku 21,1 miliona egzemplarzy (o 13 proc. mniej niż rok wcześniej). Smartwatche Apple w tym samym czasie znalazły prawie 31 milionów nabywców (o 36 proc. więcej niż w 2018 roku). Gigant z Cupertino zostawił daleko w tyle swoich konkurentów.



...Ale James Bond nadal będzie nosił szwajcarski zegarek - na zdjęciu Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition.

Wprawdzie można się zastanawiać nad tym, czy można te marki w ogóle porównywać – jakby nie było, szwajcarskie zegarki to produkty luksusowe i grupa docelowa jest inna. Jeśli jednak przymruży się oko, to można dojść do wniosku, że Apple Watch również zalicza się do tej kategorii, tyle tylko że wśród gadżetów typu wearables. W jednym i drugim przypadku mówimy o nietanim sprzęcie do noszenia na nadgarstku i ten z nadgryzionym jabłkiem w logo wyraźnie odjechał reszcie.

Młodzi wolą smartwatche (i trudno im się dziwić)

Dane te pochodzą z raportu przygotowanego przez Strategy Analytics. Wynika z niego, że analogowe czasomierze wciąż cieszą się dużą popularnością wśród starszych użytkowników, a ci młodsi wolą „inteligentne” zegarki sportowe albo konkretnie: smartwatche.

Nie ma w tym zresztą nic dziwnego. O ile bowiem kiedyś zegarek spełniał dwie funkcje: wskazywał czas i był elementem biżuterii, dziś może dawać użytkownikowi znacznie więcej: monitorować jego aktywność za dnia, wyświetlać powiadomienia, pomagać w zarządzaniu terminarzem, ułatwiać sterowanie odtwarzaniem muzyki, realizować płatności zbliżeniowe, a nawet ostrzegać o potencjalnych problemach zdrowotnych.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Źródło: Strategy Analytics, The Verge

Czytaj dalej o smartwatchach: