Smartwatch dla twardziela - Garmin tactix Delta pozwala na wiele

Garmin tactix Delta to smartwatch, który pozwala na wiele. Jak należy to rozumieć? Na dwa sposoby – po pierwsze: nie przeszkadzają mu niesprzyjające warunki, po drugie: do funkcjonalności nie można mieć większych zastrzeżeń.

Producent z Olathe przedstawił swoją odpowiedź na pytanie o najlepszy smartwatch dla prawdziwego faceta. Oto Garmin tactix Delta, który sprawdzi się na szlaku, na polu golfowym, na basenie, na poligonie i na… co dzień.

Smartwatch Garmin tactix Delta to naprawdę funkcjonalny twardziel

Zegarek ma o 36 procent większy od poprzednika, 1,4-calowy wyświetlacz przykryty wypukłą szafirową soczewką odporną na zadrapania. Ma też bezel pokryty powłoką DLC i pokrywę z powłoką PVD, a cała konstrukcja spełnia amerykańskie normy wojskowe MIL-STD-810. Garmin tactix Delta nie boi się też wody (o czym najlepiej świadczy klasa wodoszczelności 10 ATM), a do tego można z niego korzystać w rękawiczkach i podczas noszenia noktowizora.

Zacznijmy od kluczowych funkcji zegarka taktycznego. Garmin tactix Delta oferuje tryb podwójnego pozycjonowania GPS i szczegółową nawigację ze wskazówkami krok po kroku, dostęp do odczytów wysokościomierza, barometru czy kompasu, opcję ustawiania i zapisywania zdalnych pozycji geostrategicznych, a także obliczania punktów otwarcia podczas skoków z dużych wysokości. W każdej chwili można zatrzymać zapisywanie i udostępnianie pozycji, a także wymazać już zgromadzone dane.

Funkcje sportowe i na co dzień – na to też można liczyć

Dla sportowców Garmin przygotował zaś najróżniejsze aplikacje sportowe, animowane treningi, zaawansowane pomiary treningowe (w tym dynamika biegu, pułap tlenowy czy doradca odpoczynku), czujnik tętna oraz technologię PacePro (ułatwiającą utrzymywanie tempa podczas biegu poprzez nawigację zoptymalizowaną pod kątem nachylenia terenu). Wspomnijmy jeszcze o monitorowaniu snu, oddechu i energii.

Przy tym wszystkim Garmin tactix Delta to też normalny smartwatch. Na jego ekranie wyświetlą się powiadomienia ze smartfona, za jego pomocą odtworzymy muzykę ze Spotify albo z wbudowanej pamięci (na 2000 utworów), a do tego wykorzystamy go jeszcze podczas płatności (z wykorzystaniem systemu Garmin Pay).

Wspomnijmy jeszcze, że czas pracy sięga 80 dni w trybie oszczędzania energii i 21 dni w trybie smartwatcha. To, ile energii zostało, możemy w każdej chwili podejrzeć.

Ile trzeba zapłacić za taki zegarek? Cena Garmin tactix Delta nie jest niska

No niestety – to nie są tanie rzeczy. Smartwatch Garmin tactix Delta kosztuje 900 euro. Czy według was byłyby to dobrze wydane pieniądze?

