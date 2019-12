Ciekawostki Facebook i Instagram zbanują influencerów za płatne promowanie e-papierosów i broni 2019-12-18 opublikowano przez Marta Andronik w dniu

To pierwszy raz, kiedy nałożono w tych sieciach ograniczenia płatnego promowania konkretnych przedmiotów przez prywatne konta. Już wcześniej zakazano firmom reklam alkoholu i papierosów. Same portale wielokrotnie oskarżano o brak kontroli nad tym, co sprzedają influencerzy.

Facebook i Instagram będą banować

Instagram jest pełen zdjęć popularnych osób pozujących z bronią lub palących e-papierosy. Sporo takich postów jest efektem płatnej współpracy, a Instagram ułatwia promowanie treści markowych. Wielu twórców reklamowało produkty, którymi nie powinny interesować się osoby niepełnoletnie. A jak wiadomo, bardzo duża część obserwatorów wszelkich gwiazd sieci to dzieci i nastolatkowie.

Firmy obchodziły ograniczenia poprzez właśnie takie współprace, gdyż użytkownicy prywatni mogli płatnie promować alkohol, tytoń czy nawet broń.

Zakaz promowania papierosów i broni

Regulaminy mają zakazać tego rodzaju promocji w nadchodzących tygodniach. Serwisy będą karać banowaniem użytkowników promujących e-papierosy, wyroby tytoniowe oraz broń. Wprowadzone zostaną również specjalnie ograniczenia sprzedaży alkoholu i suplementów diety.

Facebook zapowiedział pomoc w postaci narzędzi dla influencerów, by ułatwić im przestrzeganie zasad, np. ograniczenia wiekowe czy opcje współpracy z firmami.

Nowe przepisy będą obowiązywać w przyszłym roku.

Źródło: CNBC

