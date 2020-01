Zasilacze be quiet! zapowiada zasilacze Dark Power Pro 12 - bezkompromisowe modele z 10-letnią gwarancją 2020-01-08 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Szukacie najlepszego zasilacza dla mocnego komputera? Warto poczekać na nowe modele be quiet!, które zapowiadają się baaardzo obiecująco.

Firma be quiet! jest znana z produkcji mocnych, high-endowych zasilaczy komputerowych, które są doceniane przez najbardziej wymagających klientów. Podobnie ma być z najnowszymi modelami Dark Power Pro 12, które zaprezentowano podczas targów CES 2020.

be quiet! Dark Power Pro 12 – zasilacze dla najmocniejszych komputerów

Tym razem producent nie ma zamiaru się rozdrabniać. Nowa seria obejmuje modele o mocy 1200 i 1500 W, których sprawność energetyczną potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Titanium (według deklaracji sięga ona 94,9%).

W obydwóch przypadkach zastosowano sześć linii 12 V (obciążalność po 40A). W zestawie dodawany jest śledź do wyprowadzenia przełącznika OC Mode, który pozwala połączyć wszystkie linie w jedną - takie rozwiązanie sprawdzi się przy mocno podkręconych konfiguracjach.

Głównym atutem ma być bardzo dobra jakość wykonania. W środku zainstalowano japońskie kondensatory o wytrzymałości termicznej do 105 stopni Celsjusza, a po stronie wtórnej znalazł się w pełni cyfrowy system regulacji mocy. Do chłodzenia elektroniki wykorzystano bezramkowy wentylator Silent Wings 3 o średnicy 135 mm (zabezpieczono go siatką mesh).

Nie bez znaczenia jest też wygląd jednostek. Obudowa modeli Dark Power Pro 12 została wykonana ze szczotkowanego aluminium, a okablowanie ma indywidualnie oplecione przewody (w zestawie dodawane są grzebienie, które pomogą uporządkować wiązki). Trzeba przyznać, że to jedne z najciekawszych zasilaczy pod względem wizualnym.

Zasilacze Dark Power Pro 12 - szczegóły na temat dostępności

Zasilacze Dark Power Pro 12 mają trafić do sprzedaży w lutym, ale ich ceny jeszcze nie zostały ujawnione (przy tej specyfikacji spodziewajcie się, że to będzie drogi sprzęt). Oprócz dobrej jakości wykonania i ciekawej stylistyki, producent chce przyciągnąć klientów długą, 10-letnią gwarancją.

Myślicie, że nowe modele be quiet! mają szansę z topowymi konstrukcjami Corsair lub SeaSonic?

Źródło: Overclock3D

