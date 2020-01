Dobry monitor musi mieć nie tylko dobrą rozdzielczość adekwatną do przekątnej wyświetlacza, ale również dobre wyświetlane kolory. Dążeniem jest maksymalna zgodność barw na ekranie i papierze.

BenQ PhotoVue SW321C to monitor 4K, który wyposażono w 32 calowy panel i funkcje poprawiające wierność odwzorowania barw. Ergonomia użytkowania tego monitora jest podobna jak polecanego przez nas 27 calowego produktu BenQ SW270C, który trafił do zestawienia polecanych monitorów dla fotografa.

Monitory fotograficzne - dążenie do perfekcji odwzorowania koloru

Odbitka czy też wydruk zdjęcia różni się od tego samego obrazu wyświetlonego na ekranie. To fakt, bo papier lub inny nośnik wydruku odbija światło, a ekran świeci. Kolory które rejestrujemy okiem powstają w inny sposób. Na dodatek monitory nie ułatwiają nam życia gdyż odwzorowanie barw nie jest nawet spójne pomiędzy produktami. Nawet egzemplarzami tego samego modelu. Dlatego tak ważna jest kalibracja.

Producenci od zawsze dążą by zminimalizować różnicę barw na ekranie i papierze, a określenie „ takie jak na papierze” uczynić jak najprawdziwszym.

Wdrażają funkcje eliminujące wady, które są nieodłączne dla technologii wyświetlania. Dlatego lepszy będzie wyświetlacz matowy niż błyszczący, choć ten drugi zapewni bardziej „olśniewające” kolory i efekt „wow”.

Inne praktyczne rozwiązania to oczywiście dążenie do jak najlepszego pokrycia gamutu barw. Chodzi tu nie tylko o przestrzeń barw, ale tez objętość czyli liczbę oddawanych poprawnie kolorów. Wprowadzane są też tryby HDR różnego typu by lepiej pokazać dużą rozpiętość tonalno-dynamiczną.

Dwie kluczowe funkcje BenQ PhotoVue SW321C

BenQ PhotoVue SW321C chwali się funkcją o nazwie Paper Color Sync. W efekcie zdjęcia wyświetlone na monitorze mają być maksymalnie podobne kolorystycznie do tego co zobaczymy na papierze. Funkcja współpracuje z rozwiązaniami symulacji wydruku, które dostępne są w oprogramowaniu Adobe Photoshop.

Ciekawą funkcją jest tez Gamut Duo, która wykorzystuje dużą powierzchnie roboczą monitora. Po jej aktywacji wyświetlimy obok siebie zdjęcie w dwóch wersjach czyli w dwóch przestrzeniach kolorów (AdobeRGB i sRGB). Przyda się to by ocenić jak szerokogamutowe zdjęcie będzie wyglądać na przeciętnym monitorze (czyli co najwyżej sRGB) i monitorze bardzo dobrym (zgodnym z AdobeRGB), pomoże też w porównaniu w drugą stronę, gdy mamy zdjęcie zgodne z sRGB.

Specyfikacja monitora

przekątna: 32 cale z powłoką antyodblaskową

rozdzielczość natywna: 3840 x 2160 pikseli

gęstość pikseli: 137 PPI

technologia: IPS LED

jasność i kontast: 250 nit i 1000:1

czas reakcji GtG: 5 ms

odświeżanie: 60 Hz

pokrycie przestrzeni barwnych: 100% sRGB, 99% AdobeRGB, 97% DCI-P3

kolory: 10-bit, wsparcie dla formatów wideo z próbkowaniem 4:4:4 i 4:2:2, HDR10 i HLG

korekta kolorów: 16-bitowa tablica 3D-LUT, kalibracja sprzętowa, dołączona aplikacja Palette Master Element zgodna z popularnymi kalibratorami X-Rite i Datacolor

złącza: 2x HDMI 2.0, DP 1.4, 3x USB 3.1, USB typu C z opcją zasilania do 60W

czytnik kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

możliwości regulacji położenia: pochylenie przód tył, obrót o 90 stopni, zmiana wysokości podstawy do 150 mm,

waga: 11,8 kg (bez kaptura), około 9,2 kg (bez kaptura i podstawy)

w zestawie: akcesorium HotKey Puck G2 (dodatkowe przyciski i pokrętło do regulacji ustawień), raport z fabrycznej kalibracji koloru i certyfikaty CalMAN i Pantone

Cena i dostępność

Monitor BenQ SW321C trafi do sprzedaży w lutym tego roku w cenie detalicznej 7699 złotych. Objęty będzie gwarancją 36 miesięcy z naprawami w standardzie door-to-door.

Źródło: BenQ, inf. własna

Nowości monitorowe, o których warto przeczytać: