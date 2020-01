Jest kierowany do profesjonalistów, wymagających pierwszorzędnej dokładności w kwestii odwzorowania kolorów. Monitor NEC MultiSync PA311D sprawdzi się na biurku grafika, fotografa i projektanta, a każdemu z nich zaoferuje naprawdę sporo.

Flagowiec z serii PA – NEC MultiSync PA311D – to 31-calowy monitor 4K (i to „naprawdę 4K”, bo mówimy o rozdzielczości 4096 x 2160 pikseli). To oznacza wysoką szczegółowość obrazu, ale też dużą przestrzeń roboczą, istotną dla każdego profesjonalisty, pracującego na kilku oknach naraz.

Jak monitor NEC MultiSync PA311D to robi, że robi to tak dobrze?

Jest kilka istotnych cech, mających wpływ na to, że monitor NEC MultiSync PA311D zapewnia tak dobre odwzorowanie kolorów. Przejdźmy od razu do konkretów i zacznijmy je wymieniać:

10-bitowa matryca typu IPS ,

, 14-bitowa tablica LUT z kalibracją sprzętową,

pokrycie standardowych przestrzeni kolorów (Rec.709 i Rec.2100),

pokrycie profesjonalnych przestrzeni kolorów (sRGB, Adobe RGB i DCI-P3),

obsługa HDR (PQ HDR i HLG),

(PQ HDR i HLG), procesor obrazu NEC SpectraView II,

wysoka jasność (350 cd/m2) i automatyczne dostosowywanie jej do otoczenia

oraz czujnik kompozycji światła odpowiadający za stabilne kolory.

Nowy graficzny monitor 4K od NEC może tez pochwalić się kontrastem na poziomie 1400:1, złączem USB-C z funkcją ładowania do 65 W, dwoma portami HDMI 2.0 i również dwoma DisplayPort 1.2, regulowanym ustawieniem ekranu oraz trybem niskiej latencji dla wideo na żywo. Z kolei wysoką rozdzielczość, a więc: dużą przestrzeń roboczą optymalnie wykorzystać pomagają funkcje Picture-in-Picture oraz Picture-by-Picture.

Ile kosztuje ten graficzny monitor 4K? NEC MultiSync PA311D nie jest tani

Na pewno nie przypuszczaliście, że może to być tani sprzęt i biorąc pod uwagę jego charakterystykę faktycznie trudno byłoby tego wymagać. O jakiej kwocie konkretnie mówimy? Monitor NEC MultiSync PA311D kosztuje około 14 000 złotych.

Źródło: NEC Display Solutions Europe

Zobacz również te newsy o monitorach: