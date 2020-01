Telewizory Bezramkowy telewizor Samsung QLED 8K istnieje. Możecie zobaczyć go już teraz 2020-01-05 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Samsung Q950TS to najnowszy topowy telewizor koreańskiego producenta. Wedle zapowiedzi, nikt nie przejdzie obok niego obojętnie. Nawet jeśli to stwierdzenie nieco na wyrost, faktycznie jest to konstrukcja rzucająca się w oczy.

Samsung Q950TS to bezramkowy telewizor QLED 8K

Już kilka dni temu pojawiły się doniesienia sugerujące, iż koreański producent zaprezentuje na targach CES 2020 bezramkowy telewizor QLED 8K. Nie trzeba czekać do startu imprezy, aby go zobaczyć, ponieważ na oficjalną zapowiedź zdecydowano się nieco wcześniej.

Samsung Q950TS ma wyznaczać nowe trendy. Nie tylko za sprawą możliwości, ale również, a być może przede wszystkim, wyglądu. Określany jest on tutaj mianem Infinity Design. Konstrukcja jest wedle zapowiedzi bezramkowa, w praktyce niemal bezramkowa. Ekran zajmuje 99% przedniego panelu, co rzeczywiście wypada imponująco. Jak można zauważyć na ujawnionych grafikach, pozostały 1% do minimalna dolna krawędź. Dodatkowo cała konstrukcja jest bardzo smukła (15 mm).

AI ScaleNet, 8K także w sieciach o mniejszej przepustowości

Jak sugeruje nazwa, najważniejsze cechy obejmować będą tu technologię QLED oraz rozdzielczość 8K. Producent wspomina również o AI ScaleNet, które ma pozwalać na strumieniowanie materiałów 8K w sieciach o mniejszej przepustowości. W jaki sposób?

AI ScaleNet umożliwia proces, w ramach którego materiał 8K jest kompresowany do wielkości standardowych dla 4K za pomocą AI downscaler, a następnie przesyłany na telewizora. Ten wykorzystując AI zwiększa rozdzielczość pobranej treści do jakości 8K.

Ile trzeba będzie zapłacić za Samsung Q950TS?

Pełną specyfikację techniczną Samsung Q950TS poznamy dopiero na wspomnianych targach CES 2020 lub nawet po ich zakończeniu.

Producent nie ujawnił również dwóch innych istotnych kwestii. Nie wiemy, od kiedy telewizor będzie dostępny w sprzedaży i ile trzeba będzie za niego zapłacić. To, że dużo jest raczej pewne.

Co sądzicie o takiej konstrukcji? O jej wyglądzie i tym, jak może wypadać w praktyce?

Źródło: wccftech

Warto zobaczyć również: