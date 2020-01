Telewizory LG stawia na telewizory 8K - prezentuje aż 8 takich urządzeń 2020-01-03 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

LG daje jasno do zrozumienia, że nadszedł czas na telewizory 8K. Podobnie jak Samsung, zamierza uczynić z nich perełki w swoim katalogu urządzeń na rok 2020.

Mały, 48-calowy telewizor OLED i urządzenia z ekranami rozwijanymi w górę lub w dół to jeszcze nie wszystko, co LG zaoferuje nam w tym roku. W ofercie producenta z Korei Południowej pojawią się też telewizory 8K i liczba mnoga jest jak najbardziej uzasadniona, bo mówimy aż o ośmiu modelach.

LG prezentuje telewizory 8K z najwyższej półki – seria ZX z HDMI 2.1, Dolby Vision i sztuczną inteligencją

Pierwszy telewizor 8K od LG pojawił się na rynku w tamtym roku, a w katalogu koreańskiego producenta na rok 2020 pojawi się aż osiem takich urządzeń. Flagowa będzie seria ZX (czytana jako „Z 10”), na którą złożą się modele o przekątnych 77 i 88 cali z certyfikatem 8K Ultra HD.

Co zaoferują telewizory LG ZX poza rozdzielczością 8K? Ano między innymi opartą na sztucznej inteligencji optymalizację obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, za co odpowiadać będzie procesor Alpha 9 trzeciej generacji. Rozpoznawanie twarzy i tekstów na ekranie, a następnie wyostrzanie ich i dbanie o naturalność odcieni skóry, to jedna z funkcji tego układu. Możemy też liczyć na automatyczne zwiększanie słyszalności dialogów.

Porty HDMI 2.1 pozwolą cieszyć się wideo 8K/60Hz oraz funkcjami eARC, ALLM i VRR. Do tego dochodzi obsługa HDR10 i Dolby Vision oraz Dolby Atmos, a także system webOS z Asystentem Google. Wypada też wspomnieć, że wśród kompatybilnych formatów, poza HEVC i VP9, pojawi się AV1 (opracowany wspólnie przez Amazon, Apple, Facebook, Google, IBM, Intel, Microsoft, Netflix i innych).

Telewizory LG NanoCell 8K LCD – trzy serie na rok 2020. Do wyboru modele od 55 do 75 cali

Ci z was, którzy nie są przekonani do OLED-ów, ale chcieliby posmakować rozdzielczości 8K, będą mogli kupić w tym roku telewizor LG z rodziny NanoCell – z wyświetlaczem LCD typu IPS. Do wyboru będzie 6 modeli z serii Nano99, Nano97 i Nano95, w tym mały, 55-calowy reprezentant tej ostatniej.

Specjalna warstwa odfiltrowująca niepożądane fale światła (NanoCell), pełne podświetlenie LED (Full Array), porty HDMI 2.1, procesor Alpha 9 trzeciej generacji, obsługa Dolby Vision i Dolby Atmos, system webOS, obsługa AV1 i – ogólnie rzecz biorąc – specyfikacja, dzięki której uzyskały certyfikat 8K Ultra HD. Tym właśnie cechują się te nowe telewizory.

Więcej szczegółów na temat telewizorów 8K od LG poznamy podczas targów CES 2020, które wystartują już 7 stycznia.

Źródło: LG, Engadget, FlatpanelsHD, informacja własna

Zobacz również te newsy o telewizorach: