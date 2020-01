Aplikacja iTaxi niedawno wzbogaciła się o istotną opcję, a mianowicie możliwość zamawiania za pomocą Biletu iTaxi, czyli z ceną gwarantowaną - bez względu na korki, czy wypadki na drodze. Teraz Bilet iTaxi działa również w Poznaniu.

Mieszkańcy Poznania w końcu mogą skorzystać z opcji Bilet iTaxi, która wylicza ceny bez stref i taryf. Dzięki niej opłata za przejazd jest wiadoma jeszcze przed zamówieniem kursu. Wcześniej ta funkcjonalność została udostępniona w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Lublinie i Wrocławiu.

Bilet iTaxi - opłata wiadoma przed zamówieniem kursu

Oczywiście nie jest to całkowita nowość, bowiem coś takiego oferowali już inni przewoźnicy, jednak istotne jest to, że iTaxi to taksówki. Zalety takiego rozwiązania to choćby możliwość korzystania z bus pasów, czy też wjazdu do stref turystycznych - a i trzeba pamiętać o znajomości miasta przez kierowców. Wolisz liczyć na siebie? Zawsze możesz wskoczyć na hulajnogę elektryczną. Ale wracając do tematu...

Jak skorzystać z Biletu iTaxi?

jeśli jesteśmy nowymi użytkownikami, pobieramy ze sklepu Google Play lub App Store aplilkację iTaxi i przechodzimy przez prosty proces rejestracji. Stali użytkownicy aktualizują aplikację iTaxi na swoich smartfonach,

następnie na głównym ekranie wpisujemy adres docelowy i klikamy „dalej”,

na kolejnym ekranie pojawi się kafelek biletu wraz z ceną gwarantowaną,

w ostatnim kroku klikamy przycisk „zamów”.

Usługa w chwili obecnej dostępna jest tylko dla klientów indywidualnych i działa tylko przy włączonej płatności mobilnej w aplikacji.

