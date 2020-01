Do tej pory mogliśmy kupić hulajnogę elektryczną na własność, co wiąże się jednak z dużym wydatkiem, albo też płacić za każde jej wynajęcie, co po zsumowaniu również jest średnio atrakcyjne cenowo. Teraz dochodzi opcja numer trzy, czyli abonament Lime Pass.

Co to jest Lime Pass i ile kosztuje?

Lime Pass to abonament na hulajnogi elektryczne, z którego od 15 stycznia 2020 roku mogą skorzystać użytkownicy Lime w Poznaniu i Warszawie. Kosztuje 19,99 zł tygodniowo i działa tak, że gdy jest aktywny, to nie płacimy ani grosza za odblokowanie pojazdu, co normalnie uszczupla nasze portfele o 3 złote.

Aktywacja pakietu Lime Pass to nic trudnego. Wystarczy włączyć aplikację na swoim smartfonie, otworzyć menu w lewym górnym rogu i wybrać ikonę abonamentu. Później już wystarczy wykonywać polecenia pojawiające się na ekranie i po zatwierdzeniu płatności 7-dniowa subskrypcja zostanie aktywowana.

Elektryczne hulajnogi na abonament – to ma sens

Usługa LimePass ma sens, choć nie zawsze i nie dla każdego. Kiedy ma? Wtedy, gdy z hulajnóg elektrycznych korzystamy często. Przykładowo osoby, które codziennie wykorzystują Lime, aby dojeżdżać z domu do pracy i z powrotem, zaoszczędzą w ten sposób dyszkę. Zresztą uprośćmy to: jeśli korzystasz z usługi co najmniej 7 razy w tygodniu, to będziesz na plusie.

Z kolei jeśli hulajnogę wypożyczasz sporadycznie, to nie masz żadnego powodu, by zainteresować się abonamentem. Dodajmy jednak od razu, że w ogóle sens ma w wielu przypadkach samo przerzucenie się z samochodu na hulajnogę – to może być opłacalne nie tylko ekonomicznie, ale też czasowo (bo problem korków jest całkowicie wyeliminowany).

A jakie jest wasze zdanie na temat hulajnóg elektrycznych i abonamentu Lime Pass? Czy ktoś z was już się na niego zdecydował albo zamierza to zrobić w niedalekiej przyszłości?

Źródło: Lime, informacja własna

