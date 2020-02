Zwlekaliście z zakupem Borderlands 3? Jeśli tak to twórcy wyciągają asy z rękawa i już wkrótce sprawią, że gra stanie się dla wielu zdecydowanie bardziej atrakcyjna.

Borderlands 3 zadebiutuje na Steam

Zanim przejdziemy do dodatkowej zawartości rozbudowującej grę, wypada poświęcić chwilę jej dostępności. Borderlands 3 można kupić w wersjach na konsole Xbox One i PlayStation 4 oraz PC. W tym ostatnim przypadku dostępność ograniczono jednak do Epic Games Store. Zgodnie z założeniami wyłączność miała sięgać w tym przypadku sześciu miesięcy. Okres dobiega końca, w związku z czym preferujący Steam już wkrótce otrzymają powody do radości.

Borderlands 3 zadebiutuje na tej platformie już 13 marca. Co jednocześnie warte podkreślenia, egzemplarze z Epic Games Store i Steam nie będą się ze sobą kłócić, crossplay pomiędzy nimi zadziała bez problemów.

Mayhem is coming... to Steam! Borderlands 3 releases on Steam March 13 and will feature PC crossplay between Steam and the Epic Games Store!



Add #Borderlands3 to your @steam wishlist now!

➡ https://t.co/TyX345xLiC pic.twitter.com/a4g7TuJHfa — Gearbox Official (@GearboxOfficial) February 27, 2020

Guns, Love and Tentacles to drugie fabularne DLC do Borderlands 3

Chwilę później, bo 26 marca Borderlands 3 rozrośnie się o Guns, Love and Tentacles (a w zasadzie Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, bo tak brzmi pełny tytuł). To drugi po Moxxi's Heist of The Handsome Jackpot fabularny dodatek do gry. Czego można się po nim spodziewać?

Kolejnej porcji szalonych pomysłów, z których słynie cała seria. Guns, Love and Tentacles pozwoli odwiedzić niedostępną wcześniej, skutą lodem planetę Xylourgos. Trzeba liczyć się z kolejną porcją bestii do pokonania, ale jednocześnie pojawi się sojusznik - Gaige znana z fanom serii z Borderlands 2. Niejako tradycyjnie nie zabraknie też szeregu pomniejszych elementów, między innymi broni i skórek.

