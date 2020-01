Klawiatury Brakuje Ci przy komputerze klawiatury z laptopa? Lenovo ma nowe rozwiązanie 2020-01-04 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Trudno wskazać na jedną czy nawet kilka najlepszych klawiatur. Wiele zależy tu bowiem od preferencji i potrzeb użytkownika. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II znajdzie sympatyków.

Klawiatura Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II wygląda znajomo

Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II to klawiatura bezprzewodowa przygotowana z myślą o PC, chociaż dla niektórych na pierwszy rzut oka może wyglądać jak fragment laptopa. Od początku taki był jednak zamysł producenta. To klawiatura identyczna do tych, jakie stosuje on w wybranych laptopach ze swoim logo.

A skoro tak to nie mogło zabraknąć charakterystycznego dla nich TrackPointa (czerwonego joysticka). Do komunikacji Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II wykorzystać może Bluetooth 5.0 lub Wi-Fi 2.4 GHz (i adapter USB). Wbudowana bateria ma wystarczać na około 2 miesiące pracy (szybkie ładowanie przez USB-C), a żywotność klawiszy sięgać 10 milionów kliknięć. Cała konstrukcja jest odporna na zalanie i ważny 460 g.

Jak zostało wspomniane, klawiaturę przygotowano głównie z myślą o PC, ale kompatybilność obejmuje nie tylko system Windows, ale również mobilnego Androida.

Lenovo już wcześniej oferowało podobne rozwiązania, ale to Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II ma być najlepszym ze wszystkich. Trudno jednak oczekiwać od producenta innych deklaracji. Czy tak będzie w praktyce dopiero się przekonamy.

Cena Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II jest już znana, na premierę trochę poczekamy

Klawiatura Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II została wyceniona na 99,99 dolarów.

Producent będzie chwalił się nią podczas targów CES 2020. Zainteresowani zakupem będą musieli uzbroić się w odrobinę cierpliwości, ponieważ rynkowa premiera planowana jest dopiero na maj.

Źródło: ubergizmo

