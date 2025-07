Samsung OLED 2025 – telewizory z AI, które dostosowują obraz i dźwięk do Ciebie

Nowa generacja telewizorów Samsung OLED na 2025 rok, w tym modele S95F, S90F i S85F, łączy zaawansowaną technologię wyświetlania z mocą sztucznej inteligencji, oferując użytkownikom niesamowitą jakość obrazu i dźwięku.

Materiał sponsorowany przez Samsung

Dzięki inteligentnym funkcjom, które dostosowują się do indywidualnych potrzeb, telewizory Samsung doskonale sprawdzą się w każdym domu – idealne dla miłośników filmów, gier i emocjonujących wydarzeń sportowych.

Nowa generacja telewizorów Samsung OLED – co oferują modele S95F, S90F i S85F?

Modele telewizorów Samsung OLED charakteryzują się niezrównaną jakością obrazu z pięknymi, realistycznymi kolorami. Jedną z kluczowych funkcji flagowego modelu, czyli S95F, jest zastosowanie specjalnej powłoki ekranu Glare Free . Jej zadaniem jest eliminacja refleksów świetlnych i zapewnienie optymalnej widoczności nawet w jasnych pomieszczeniach – wszystko bez pogorszenia kontrastu czy poziomu czerni. Rozwiązanie to pozwala użytkownikom cieszyć się pełnią detali niezależnie od pory dnia czy rodzaju oświetlenia.

Za przetwarzanie obrazu w modelach S95F i S90F odpowiada Procesor AI NQ4 Gen3, a w modelu S85F – Procesor AI NQ4 Gen2. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji telewizor automatycznie analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i dostosowuje parametry obrazu i dźwięku do rodzaju sceny. Technologia Skalowania AI 4K Pro , obsługiwana przez 128 sieci neuronowych, udoskonala treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K . W modelu S95F zastosowano OLED HDR Pro , w modelu S90F – OLED Pro, a w modelu S8F – OLED HDR. Funkcje pozwalają cieszyć się wysoką jasnością i głębszym zakresem kontrastu. Dzięki samoemisyjnym pikselom funkcja pozwoli dostrzec nawet subtelne detale, np. źdźbła trawy czy zagięcia na materiale.

Z kolei wierne odwzorowanie barw w telewizorach Samsung OLED potwierdza certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE” , który oznacza rzeczywiste ukazanie 2140 barw PANTONE i 110 odcieni tonu skóry. Tym samym widzowie mogą cieszyć się niezwykle realistycznym obrazem i komfortowym oglądaniem ulubionych treści.

Telewizory Samsung OLED do gier – 165 Hz, FreeSync i Automatyczny Tryb Gry AI

Telewizory Samsung OLED doskonale sprawdzą się dla graczy, dostarczając wciągających i płynnych wrażeń. W modelu S95F, dzięki wyjątkowemu ulepszeniu ruchu do rozdzielczości 4K i 165 Hz , obraz na ekranie jest wyjątkowo gładki i wyraźny, co przekłada się na precyzję i komfort rozgrywki. Za sprawą unikalnej technologii dynamicznego odświeżania od Samsung, gracze mogą zanurzyć się we wszystkich epickich potyczkach. Z kolei funkcja Automatycznego Trybu Gry AI automatycznie rozpoznaje gatunek uruchomionej gry i inteligentnie dopasowuje parametry obrazu, aby zapewnić jak najlepsze ustawienia dla danego typu rozgrywki. Płynna gra o najwyższej wydajności i niewielkim opóźnieniu to także zasługa technologii FreeSync Premium Pro w modelach S95F i S90F i technologii FreeSync Premium w modelu S85F. Telewizory Samsung dla graczy z certyfikatem AMD FreeSync™ Premium Pro redukują rwanie i zacinanie się obrazu, synchronizując częstotliwość urządzenia z liczbą generowanych klatek i zapewniając płynne, wciągające wrażenia z gry.

Dźwięk z AI – Dolby Atmos, Object Tracking Sound i Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro

Telewizory Samsung OLED oferują także niesamowite doznania dźwiękowe. Zadbają o to nowe głośniki górnokanałowe Samsung oraz technologia Dolby Atmos. W modelu S95F zastosowano również wbudowane głośniki 4.2.2.ch i Dźwięk Podążający za Obiektem+ , który wspomagany jest przez sztuczną inteligencję. Innymi słowy, kiedy z prawej strony ekranu zobaczymy nadjeżdżającą motorówkę, to dźwięk silnika będzie dobiegać właśnie z tego miejsca. Z kolei Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro to inteligentna funkcja oparta na technologii AI, która została zaprojektowana z myślą o jeszcze lepszym odbiorze dialogów. System na bieżąco analizuje dźwięki otoczenia, poziom hałasu w tle oraz wyrazistość głosów, aby precyzyjnie wyodrębnić kwestie mówione od reszty ścieżki dźwiękowej. Jeśli telewizor wykryje zakłócenia, np. odgłos prac remontowych czy dźwięk karetki na ulicy, automatycznie zwiększy głośność dialogów, nie podnosząc jednocześnie pozostałych dźwięków. Gdy otoczenie znów staje się ciche, poziom dźwięku płynnie wraca do poprzednich ustawień.

Nowoczesne wzornictwo Samsung OLED – elegancki design, który pasuje do każdego wnętrza

Telewizory Samsung OLED wyróżnia także piękne wzornictwo. W modelu S95F zastosowano Infinity One Design, czyli nowoczesny, ultracienki design, który sprawia, że telewizor prezentuje się niezwykle elegancko i minimalistycznie, doskonale komponując się z każdym wnętrzem. Model S90F wyróżnia się smukłym profilem, który wygląda jak wycięty laserem. Dzięki temu idealnie pasuje do każdego pomieszczenia, bez względu na jego rozmiar.

Samsung Vision AI – inteligentna platforma, która rozumie widza i reaguje na otoczenie

Tegoroczną linię telewizorów OLED spaja technologia Samsung Vision AI. To nowoczesna platforma sztucznej inteligencji, która zmienia sposób, w jaki oglądamy telewizję. Dzięki niej zwykły ekran zyskuje zdolność inteligentnego dostosowywania się do użytkownika i otoczenia. Analizuje nie tylko rodzaj wyświetlanych materiałów, ale także preferencje widza oraz warunki w pomieszczeniu, aby na bieżąco optymalizować jakość obrazu, dźwięku i funkcjonalności urządzenia. W praktyce oznacza to, że telewizor OLED przestaje być jedynie pasywnym ekranem, a staje się interaktywnym centrum domowej rozrywki i zarządzania, które aktywnie reaguje na potrzeby użytkownika.

Modele Samsung OLED S90D, S95F oraz S85F oferują różne przekątne ekranu, dzięki czemu każdy użytkownik może znaleźć idealną opcję dla swojego wnętrza. Niezależnie od tego, czy szukasz telewizora do większego salonu, czy do mniejszego pokoju, te innowacyjne urządzenia zapewnią Ci wyjątkowe wrażenia wizualne i dźwiękowe. Wybierz idealny model i ciesz się nową jakością rozrywki w swoim domu.

Samsung OLED S90D 4K – przekątne ekranu 48,55,65,77 i 83 cale.

Samsung OLED S95F - przekątne ekranu 55,65,77 i 83 cale.

Samsung OLED S85F – przekątne ekranu 55,65,77 i 83 cale.

Zainwestuj w przyszłość rozrywki – wybierz Samsung OLED z Vision AI już dziś.

