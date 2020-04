Mimo nadzwyczajnie trudnej sytuacji na świecie, giganci technologiczni nie załamują rąk i przygotowują pomoc dla najbardziej potrzebujących osób. Przykładów nie trzeba daleko szukać – polski oddział firmy Intel przyszedł z pomocą szpitalom, szkołom i osobom starszym.

Sytuacja z koronawirusem SARS-Cov-2 staje się coraz poważniejsza – na wywoływaną przez niego chorobę zapadło blisko milion osób, a ponad 50 tysięcy w jej wyniku zmarło. Póki co najważniejszym sposobem walki z pandemią jest izolacja, ale jednym z głównych wyzwań pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu.

Do pomocy zaangażowało się Gdańskie Centrum Badawczo-Rozwojowe Intela, gdzie pracuje około 3 tysiące osób (jest to największy ośrodek badawczy Intela w Unii Europejskiej i drugi na świecie, po amerykańskim).

Polski oddział Intela wspomaga gdańskie szpitale

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (UCK) zwróciło się do Intela z prośbą o czasowe udostępnienie wysoce wydajnego serwera. Rozwiązanie dostarczone do szpitala nie jest standardowe. Serwer został złożony specjalnie na potrzeby UCK i pozwoli zapewnić pracownikom zdalne wykonywanie pracy.

Przekazany przez Intel serwer umożliwi lekarzom między innymi zdalny dostęp do danych medycznych pacjentów. Dzięki temu personel szpitala będzie mógł bezpiecznie pracować, nawet bez wychodzenia z domu, a pacjent szybciej uzyska informacje o swoim stanie zdrowia. Tak szybkie uruchomienie wsparcia jest głównie zasługą naszych pracowników z gdańskiego centrum R&D, bo to dzięki ich zaangażowaniu udało nam się sprawnie zmontować odpowiedni serwer i w tak krótkim czasie przekazać go do szpitala – mówi Irina Ledyaeva, Public Affairs Lead for Germany and Poland z firmy Intel.

Intel dodatkowo wsparł wysyłki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa personelu medycznego w gdańskich szpitalach. W poniedziałek 30 marca wysłał 200 tysięcy masek ochronnych - trafiły one do UCK i Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Producent zaangażował się także w akcję druku przyłbic ochronnych przy wykorzystaniu drukarek 3D. Firma zakupiła materiał umożliwiający przygotowanie około 2000 przyłbic (inicjatywa ta jest wpółrealizowana z firmami i organizacjami z województwa pomorskiego).

Uczniowie i seniorzy otrzymają pomoc od Intela

Nie są to jednak jedyne działania „niebieskich”. Producent przeznaczył również 50 tysięcy dolarów na zakup blisko 70 laptopów dla gdańskich szkół – urządzenia zostaną przekazane dzieciom, które dotychczas nie miały dostępu do komputera, tak aby mogły realizować program nauki zdalnej.

Intel nie zapomina także o seniorach. W ramach wolontariatu pracowniczego, Gdańskie Centrum Badawczo-Rozwojowe uruchomiło program zaopatrzenia osób starszych w artykuły higieniczne. Zasada jest prosta – pracownicy mogą zamówić przez internet zakupy z dostawą dla osób starszych, które będą dostarczane do odbiorców w bezkontaktowy sposób (kurierzy zostawią je pod drzwiami odbiorców). Projekt realizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Inicjatywa polskiego oddziału Intela jak najbardziej zasługuje na pochwałę. Pracownicy, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem technologii wspierających i rozwijających sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, pojazdy autonomiczne czy bezpieczeństwo przechowywania danych, pokazują, że nie są obojętni w czasach kryzysu i potrafią wyciągnąć do drugiego człowieka pomocną dłoń. Brawo!

