Razer kojarzy się z klawiaturami, myszkami, padami czy słuchawkami dla graczy. Kilka ostatnich dni – jak przekazał jego dyrektor generalny, Min-Liang Tan – upłynęło jednak producentowi na przekształceniu kilku zakładów w taki sposób, by z tamtejszych linii mogły schodzić nie gamingowe peryferia, lecz maseczki chirurgiczne. Ich braki zgłaszają medycy i organizacje z całego świata i to ich właśnie potrzeba teraz znacznie bardziej niż nowego sprzętu do zabawy.

Amerykański producent zapowiedział, że jest gotowy wyprodukować i dostarczyć medykom nawet milion maseczek. Pierwsza partia lada chwila trafi do Singapuru, gdzie Razer ma jedną ze swoich siedzib, kolejne będą wysyłane tam, gdzie potrzeba ich najbardziej. – „Jesteśmy zaangażowani i poświęcimy czas, zasoby oraz umiejętności na walkę z COVID-19” – napisał Min-Liang Tan na Twitterze.

If you’d like to get involved with our fight against the virus, please follow the @Razer social media channels. If you’re a corporate or an individual who just wants to help– do reach out to us. We need all the help we can. #razerforlife #covid_19 #forgamersbygamers #razermask