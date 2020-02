Szklany bok w obudowie? Niektórzy lubią, inni niekoniecznie. Firma Chieftronic daje możliwość wyboru swoim klientom - obudowa G1 będzie dostępna w bogatszej wersji.

Chieftronic G1 to jedna z tych obudów, która powinna zainteresować graczy i entuzjastów – jest pojemna, funkcjonalna i pozwala na budowę efektownego zestawu. Co z klientami, którzy niekonicznie chcą się chwalić wnętrzem komputera? Producent postanowił wyjść im naprzeciw i przygotował biznesową wersję „g-jedynki”.

Nowa obudowa Chieftronic G1 oferuje te same możliwości, ale można zakryć bok

Nowa wersja modelu G1 bazuje na tej samej konstrukcji. Na froncie znalazł się panel z tworzywa sztucznego, natomiast góra jest zabudowana. Główna różnica sprowadza się do boku - oprócz standardowego panelu z hartowanego szkła, producent dorzuca jeszcze blaszaną ściankę.

Jeżeli chodzi o złącza, do dyspozycji oddano standardowy komplet – dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio. Duży przycisk podświetlany przycisk służy do włączania komputera, a mniejszy może służyć do zmiany koloru podświetlenia.

W środku zmieści się wydajny komputer do gier lub pracy. Specyfikacja przewiduje możliwość montażu płyty głównej w formacie mini-ITX, mATX lub ATX oraz siedmiu długich kart rozszerzeń (do 450mm). Dla dysków przewidziano łącznie cztery zatoki: dwie 2,5 cala, jedną 3,5 cala i jedną hybrydową, pozwalającą na montaż dysku 2,5 lub 3,5 cala.

Chieftronic G1 pozwala na montaż wydajnych coolerów CPU oraz sześciu wentylatorów: dwóch 120 lub 140 mm z przodu, trzech 120 mm na dole i jednego 120 mm z tyłu (tylko ten jest dodawany w zestawie). Nie będzie też problemu z montażem chłodzenia wodnego typu AiO. Miejsca z przodu i na dole wyposażono w filtry powietrza.

Obudowa G1 z dodatkowym bokiem została wyceniona na około 390 złotych, więc będzie o jakieś 40-50 złotych droższa od standardowej wersji. Producent twierdzi, że taki model powinien zainteresować biznesowych klientów, którzy składają komputer do pracy lub biura. Myślicie, że rzeczywiście znajdą się chętni?

