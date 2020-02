Twisto zadebiutowało w Polsce zaledwie kilka miesięcy temu i szybko zyskuje użytkowników. Ma kilka cech, które przyciągają ich jak magnes, a najnowsza funkcja na pewno zrobi to ponownie. Czym jest? To atrakcyjny cashback. Ale zanim do niego przejdziemy, to wyjaśnijmy…

Co to jest Twisto?

Twisto to nowoczesna usługa płatnicza, zwiększająca bezpieczeństwo i wygodę podczas zakupów w sieci. Jeżeli wiesz, co to jest Revolut, to funkcjonalność tego rozwiązania też szybko zrozumiesz, choć jest ona nieco szersza. Możliwości Twisto docenisz nie tylko podczas zakupów w zagranicznych sklepach (i wymiany walut), ale też w tych polskich.

Najprościej jest jednak porównać Twisto nie do Revoluta, lecz do karty kredytowej – tyle tylko że oferującej większą wygodę i znacznie lepsze warunki. W większości przypadków nie ponosi się żadnych dodatkowych kosztów.

5 powodów, dlaczego warto skorzystać z Twisto

Przedstawiamy pięć powodów, dla których warto skorzystać z Twisto. Jeżeli żaden cię nie przekona, to po prostu nie jest to usługa dla ciebie. Ale do rzeczy – dlaczego to usługa, którą można się zainteresować?

Powód 1: Dostajesz nowoczesną kartę płatniczą za darmo

Gdy założysz bezpłatne konto w usłudze Twisto, na podany adres przyjdzie ci fizyczna karta płatnicza wydana przez Mastercard (nic za nią nie płacisz). „Plastik” wyróżnia się już wizualnie (wcięciem na jednej z krawędzi), ale o jej nowoczesności świadczy coś innego. Przede wszystkim: nie ma na niej nadrukowanego kodu zabezpieczającego CVC (znajdziesz go tylko w aplikacji). Poza tym: wrażliwe dane (jak imię i nazwisko czy numer karty) znajdują się z tyłu, a nie zawsze wyeksponowane z przodu.

Powód 2: Dostajesz możliwość odroczenia płatności

W Twisto decydujesz, czy chcesz zapłacić od razu, czy odroczyć płatność (maksymalnie do 45 dni bez żadnych dodatkowych kosztów – do końca miesiąca + 15 dni). Możesz też odroczyć płatność bardziej (np. na kolejny okres rozliczeniowy), ale wtedy zapłacisz odsetki.

W wybranych sklepach możesz tez skorzystać z dodatkowej opcji odroczenia płatności. W ten sposób możesz zapłacić dopiero wtedy, gdy produkt do ciebie dotrze i zdecydujesz się na jego zatrzymanie. To opcja, która zwiększa bezpieczeństwo podczas zakupów w sieci, ale też pozwala ci nabyć produkt, gdy nie masz jeszcze odłożonych na ten cel pieniędzy.

Powód 3: Masz bardzo dobry kurs wymiany walut

Twisto – podobnie jak Revolut – świetnie sprawdza się podczas zakupów w internetowych sklepach nieprzyjmujących płatności w złotówkach oraz zwykłej wymiany walut. Obsługuje między innymi dolary, euro, franki, funty, jeny, juany i ruble, oferując bardzo korzystny (aktualizowany na bieżąco) kurs i nie naliczając żadnych opłat czy prowizji.

Powód 4: Możesz podzielić rachunek na kilka osób

Niedawno wystartowała także nowa funkcja o nazwie Twisto Split. Dzięki niej możesz podzielić rachunek na kilka osób – na przykład wtedy, gdy wybierasz się ze znajomymi do knajpy, wyjeżdżasz na wspólne wakacje czy też wraz z rodzeństwem kupujesz prezent dla rodziców. Płatność może zostać podzielona na wszystkie zaangażowane osoby, które będą miały 7 dni, by spłacić swoją część rachunku.

Powód 5: Masz wszystko zawsze pod kontrolą

Przede wszystkim jednak Twisto daje ci pełną kontrolę nad twoimi wydatkami. Służy do tego aplikacja Twisto, w której możesz śledzić zakupy i transakcje (podzielone według odpowiednich kategorii), ustalać limit transakcyjny (na podstawie deklaracji i oceny wiarygodności kredytowej) oraz monitorować dostępność środków. Na koniec każdego miesiąca otrzymasz też podsumowanie wydatków (z informacją, do kiedy należy je spłacić).

(i nowy) Powód 6: Możesz liczyć na cashback w 850 sklepach

Jak wspomnieliśmy we wstępie, w lutym 2020 roku dochodzi kolejny powód, który zachęca do utworzenia konta Twisto. To program cashback, który już na starcie jest oferowany w ponad 850 sklepach. Wśród nich znajdują się AliExpress (do 10%), Allegro (do 1,5%), Booking.com (do 4%), eBay (do 2,1%), Empik (do 5,3%), Gearbest (do 2,9%), Groupon (do 6,3%), MediaMarkt (do 3,2%) czy RTV Euro AGD (do 1,1%).

Zwrot pieniędzy za zakupy możesz otrzymać już po 12 dniach albo maksymalnie po 70. Kasa wraca do ciebie w postaci punktów, gdzie 1 punkt to 1 zł. Punkty możesz później wykorzystać podczas zakupów w dowolnym sklepie, wykorzystując konto lub kartę Twisto.

Jak założyć konto w Twisto i o czym trzeba pamiętać?

Aby założyć konto Twisto, udaj się na tę stronę. Sama rejestracja, tak samo jak późniejsze korzystanie (o ile będziesz regularnie wyrównywać zobowiązania), jest darmowa. Z kolei aplikacja jest dostępna na Androida (pobierz z Google Play) oraz iOS-a (pobierz z App Store)

Trzeba pamiętać, że karta Twisto to zakupowa karta kredytowa. Oznacza to, że możesz nią zapłacić za zakupy, ale wypłacanie pieniędzy z bankomatu czy przelewanie środków na rachunki bankowe nie jest możliwe. Najważniejsze zaś, by mieć świadomość, że jest to karta kredytowa i korzystamy tak naprawdę z pieniędzy, których nie mamy – jeśli więc zapomnimy o uregulowaniu rachunków, będziemy musieli ponieść tego konsekwencje w postaci odsetek.

Źródło: Twisto, informacja własna

