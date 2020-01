Ciekawostki Jak sprawdzić numer konta w urzędzie skarbowym? 2020-01-13 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady rozliczania się z urzędem skarbowym. Podatki PIT, CIT i VAT płacimy teraz na jeden indywidualny rachunek podatkowy, zwany mikrorachunkiem podatkowym. Co to takiego i – przede wszystkim – jak go poznać?

Jak sprawdzić nr konta w urzędzie skarbowym? Aby sprawdzić numer konta w urzędzie skarbowym możesz udać się do jednostki właściwej dla twojego miejsca zamieszkania, ale wcale nie jest to jedyna opcja. Nie musisz wychodzić z domu – wystarczy, że wejdziesz na stronę podatki.gov.pl i skorzystasz z Generatora mikrorachunku podatkowego. Podaj na tej stronie swój NIP lub PESEL (jeśli jesteś osobą fizyczną) i kliknij „Generuj”, a po chwili twoim oczom ukaże się twój mikrorachunek podatkowy. To proste, szybkie i dostępne o każdej porze dnia i nocy. Z Generatora mikrorachunku podatkowego skorzystasz zarówno na komputerze, jak i na smartfonie oraz – choć to chyba oczywiste – nic za to nie zapłacisz. Wygenerowany numer składa się z 2 liter i 24 cyfr: to PL, następnie stały numer: 10100071222, później 1 lub 2 (w zależności od tego, czy mikrorachunek jest generowany z numeru PESEL czy NIP), następnie nasz numer PESEL lub NIP, a jeśli po tym wszystkim cyfr jest mniej niż 24, to dodaje się odpowiednią liczbę 0. Co to jest mikrorachunek podatkowy? Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek każdego podatnika PIT, CIT i VAT. To z niego skorzystamy za każdym razem, gdy będzie wpłacać wymienione podatki (w przypadku innych podatków nadal będziemy mogli korzystać z rachunków podatkowych poszczególnych urzędów skarbowych). Nowy mikrorachunek podatkowy jest przypisany do konkretnej osoby i jest stały. Zmiana miejsca pracy lub miejsca zamieszkania, a także zamknięcie firmy lub otworzenie nowej, nie będzie miało żadnego wpływu – numer rachunku pozostanie ten sam. Kto musi wygenerować mikrorachunek podatkowy? Teoretycznie odpowiedź brzmi: każdy. Przy czym: każdy już ten rachunek ma, a zadanie polega jedynie na tym, by sprawdzić jego numer w sytuacji, gdy trzeba zapłacić podatek. Większości z nas to nie dotyczy, bo rozliczaniem podatków zajmują się nasi pracodawcy, a przy rozliczeniu rocznym PIT mamy nadpłaty. Mikrorachunek podatkowy ma jednak każdy podatnik PIT, CIT i VAT. Z jego „generowaniem” nie trzeba się jednak spieszyć – w razie potrzeby wystarczy zajrzeć na wspomnianą wcześniej stronę i w ten sposób go „zdobyć”. Źródło: Ministerstwo Finansów, informacja własna Zobacz również te newsy o finansach: E-faktury to nadal margines. Dlaczego warto na nie przejść?

My Polacy tak mamy, że lubimy płacić zegarkami i opaskami

PSD2 wchodzi w życie - jak zmienią się płatności?