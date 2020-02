DOOM to jedna z tych serii gier, które nie wymagają bliższego przedstawiania. Chociaż niektórzy twierdzą, że brakuje jej już dawanego blasku, kolejne odsłony wciąż wzbudzają spore zainteresowanie. Nie inaczej powinno być z Doom Eternal, o którym ponownie przypomniano.

Gameplay prezentujący początek kampanii Doom Eternal

Początkowe plany twórców zostały zmienione w październiku zeszłego roku, kiedy to poinformowano o opóźnieniu pemiery. Dodatkowy czas na prace ma pozwolić na przygotowanie lepszej gry. Jedno się jednak nie zmienia. Zaliczany do grona najgorętszych tytułów I połowy 2020 roku, Doom Eternal ma oferować kampanię oraz zmagania wieloosobowe. Tym razem w centrum uwagi znalazła się pierwsza z wymienionych form rozgrywki, redakcja IGN opublikowała gameplay, który prezentuje pierwsze 10 minut kampanii. Dodajmy, że w jakości 4K/60fps.

Trudno być zaskoczonym, ale w Doom Eternal broni nikomu nie zabraknie

To samo źródło pokazało również materiał koncentrujący się na arsenale, jaki zostanie oddany w ręce graczy. Jak przystało na tę serię, id Software nie zamierza skąpić. Co istotne, nie dość, że broni będzie naprawdę sporo to dodatkowo liczyć można na opcje pozwalające na modyfikacje.

My już wiemy, że na Doom Eternal warto czekać

Powyższe materiały wyglądają bardzo obiecująco. Nie tylko dlatego ostrzymy sobie zęby na ten tytuł. My również mieliśmy okazję poznać Doom Eternal, pierwsze wrażenia z rozgrywki przedstawiliśmy w oddzielnym artykule. Streszczając je w najkrótszy możliwy sposób - jest dobrze.

Pozostaje tylko przypomnieć, że Doom Eternal zadebiutuje 20 marca. Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia. Planowana jest też wersja na Nintendo Switch, ale w tym przypadku termin premiery nie jest jeszcze znany.

Źródło: IGN

Warto zobaczyć również:

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl