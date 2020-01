Facebook ostatnio bardzo prężnie działa, aby odzyskać zaufanie swoich użytkowników. Mark Zuckerberg ogłosił na blogu, że zamierza dać wszystkim więcej narzędzi, dzięki którym będzie można lepiej chronić własną prywatność. Ale czy to wystarczy?

Mark Zuckerberg w zeszłym roku zapowiadał zmiany w sposobach ochrony prywatności użytkowników.

Kiedy wybuchała afera za aferą, a na Facebooka nałożono gigantyczną karę (historia z Cambridge Analytica), wielu twierdziło, że czas portalu się chyba kończy. Użytkownicy zaczęli wręcz masowo przenosić się w inne miejsca w sieci, a nad Facebookiem wciąż wisiały czarne chmury. I pewnie długo jeszcze będą wisiały.

Nowa dekada, nowa polityka

Jednym z głównych celów Facebooka na następną dekadę ma być stworzenie mocnych zabezpieczeń prywatności. Zuckerberg zdaje sobie sprawę ile jest w tej kwestii co zrobienia. We wpisie na blogu obiecał, że sprawa jest traktowana jako priorytet nie tylko przez pracowników Facebooka, ale i przez niego osobiście.

A jak zamierza poprawić bezpieczeństwo prywatności na portalu?

Zmiany już są wprowadzane, a ma być ich jeszcze więcej. Przez najbliższe tygodnie będą pojawiać się komunikaty na tablicach blisko 2 miliardów użytkowników na całym świecie, zachęcające do sprawdzenia ustawień prywatności konta. Każdy będzie mógł sprawdzić jakie ustawienia zabezpieczeń i prywatności są oferowane przez portal i zmienić je wedle uznania.

Wszystko po to, aby mieć pewność, że posty i informacje o profilu są udostępniane świadomie, np. tylko konkretnym osobom. Wskazówki pomogą wzmocnić zabezpieczenia, włączyć alerty logowania oraz przejrzeć informacje zbierane przez aplikacje, które mają dostęp do naszego konta. Dobrym rozwiązaniem są dodane niedawno alerty logowania. Chcąc zalogować się na jakiejś stronie przy użyciu Facebooka, dostajemy o tym powiadomienie. Ma to pomóc w śledzeniu swojej aktywności i łatwej edycji ustawień.

Aktywność poza Facebookiem

Firmy przesyłają Facebookowi informacje o naszej aktywności na ich stronach, a my później otrzymujemy dopasowane reklamy wyświetlające się na każdym kroku. Teraz możemy zobaczyć i usunąć historię aktywności. Sekcja zawiera również opcje przeglądania informacji według kategorii, możliwość pobrania szczegółowych informacji i ustawień zarządzania przyszłą aktywnością. Warto samemu zerknąć na stronę ustawień. Warto zaznaczyć, że nadal będzie zapisywana aktywność z firm i organizacji, które odwiedzi się w przyszłości.

Facebook się stara, to dobrze. Zapowiada jeszcze więcej postępów w kontroli prywatności. Łatwość w zarządzaniu informacjami o sobie powinna być dostępna już od dawna. Oby nadchodząca dekada była znacznie bezpieczniejsza. Zarówno dla Facebooka jak i wszystkich jego użytkowników.

Źródło: Facebook, The Verge

