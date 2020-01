Wiele wskazuje na to, że Cyberpunk 2077 będzie świetną grą. Oczekiwanie na nią mocno się niestety wydłuża, zwłaszcza po ostatnich zmianach planów producenta.

Multiplayer do Cyberpunk 2077 dopiero w 2022 roku?

Spółka CD Projekt poinformowała ostatnio, że premiera Cyberpunk 2077 została opóźniona. Będziemy musieli poczekać na nią kilka miesięcy dłużej, do 17 września. Nie jest tajemnicą, że Cyberpunk 2077 otrzyma tryb multiplayer, ale nie na premierę. CD Projekt RED w pierwszej kolejności zajmuje się kampanią, później priorytet będą miały dodatki do niej i dopiero z czasem przyjdzie pora na rozgrywki wieloosobowe. Co oznacza to w tym momencie?

To, że multiplayer do Cyberpunk 2077 to melodia odległej przyszłości. Michał Nowakowski (członek zarządu CD Projekt) stwierdził, iż mało prawdopodobne jest, aby multiplayer do Cyberpunk 2077 został wydany w 2021 roku. Mówienie o jakichkolwiek konkretniejszych terminach nie ma teraz sensu. Już sama wizja czekania do 2022 roku niektórym jednak w zupełności wystarczy do głębokiego westchnięcia.

Biorąc pod uwagę spodziewaną premierę Cyberpunk 2077 we wrześniu, a także serię wydarzeń, których spodziewamy się po tej dacie, rok 2021 wydaje się mało prawdopodobny jako data premiery Cyberpunk Multiplayer.

Cyberpunk Multiplayer to gra AAA

Dlaczego trzeba będzie czekać tak długo? Po części można było spodziewać się tego na bazie wcześniejszych sugestii, iż najważniejsza jest kampania. Warto jednak wspomnieć o czymś jeszcze. Od dawna mówiono, że CD Projekt RED pracuje nad dwiema grami AAA. Jedna to Cyberpunk 2077, a druga, jak się teraz okazuje, właśnie Cyberpunk Multiplayer (chociaż to prawdopodobnie roboczy tytuł). Dobrze wróży to co do skali całego projektu.

Na co bardziej czekacie? Na kampanię czy rozgrywki wieloosobowe? A może to pytanie bez znaczenia, bo zamierzacie delektować się wszystkim co z Cyberpunk 2077 związane?

Źródło: CD PROJEKT RED

