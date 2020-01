Skutki opóźnionej premiery Cyberpunk 2077 zataczają coraz szersze kręgi. Wygląda na to, że odbije się to również na CDP, polskim wydawcy gry.

Duże zwolnienia w CDP

Nieoficjalne informacje mówią o tym, iż w CDP (CDP Sp. z o.o.) zdecydowano się na duże zwolnienia. Niektóre źródła sugerują tylko i aż znaczne uszczuplenie załogi, ale inne podają, że CDP może wkrótce całkowicie zniknąć z rynku.

W tym miejscu wypada przypomnieć, że CDP nie należy utożsamiać ze sklepem cdp.pl czy tym bardziej ze studiem CD Projekt RED, ale losy wydawcy są w tej chwili bardzo istotne. To właśnie on odpowiada bowiem za dystrybucję gry Cyberpunk 2077 na polskim rynku. Być może to ostatnie opóźnienie premiery jest powodem całego zamieszania.

Przedpremierowe zamówienia Cyberpunk 2077 zostaną zrealizowane

Nic dziwnego, że od razu zaczęły pojawiać się pytania donośnie przedpremierowych zamówień gry. Nie zdecydowano się jeszcze zabrać głosu w sprawie powyższych doniesień. Wydano jednak krótki komunikat mający uspokajać tych graczy, którzy zdecydowali się złożyć przedpremierowe zamówienia. Wszystkie zostaną zrealizowane.

[PL only] ⚠️ Ważne informacje ⚠️



Wszystkie zamówienia przedpremierowe gry Cyberpunk 2077, złożone bezpośrednio u dystrybutora CDP Sp. z o.o zostaną zrealizowane.



Więcej szczegółów wkrótce. pic.twitter.com/igpbu88PFV — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) January 23, 2020

W oczekiwaniu na informacje o dalszych losach CDP przypomnijmy, że nowa data premiery Cyberpunk 2077 została ustalona na 17 września 2020 roku.

Źródło: @CDPROJEKTRED_IR

Warto zobaczyć również: