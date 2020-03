Smartwach to określenie, które różni producenci różnie interpretują. Stąd też mamy szeroki katalog gadżetów: od klasycznych czasomierzy z fizycznymi wskazówkami po urządzenia będące raczej smartfonami noszonymi na nadgarstku. Oukitel Z32 to zdecydowanie ten drugi typ.

Na pierwszy rzut oka Oukitel Z32 to typowy smartwatch. I owszem – przekazuje nam powiadomienia przez całą dobę i monitoruje naszą aktywność za dnia. Gadżet ma moduł GPS, pulsometr i okrągły wyświetlacz dotykowy w formacie 1,6 cala, cechujący się rozdzielczością 400 x 400 pikseli, a przede wszystkim nosi się go na ręce. Ale idźmy dalej…

Oukitel Z32 – smartwatch czy może raczej smartfon?

A dalej mamy specyfikację, która może wiele osób zaskoczyć. Sercem urządzenia jest czterordzeniowy procesor MediaTek MT6739 taktowany zegarem 1,5 GHz, a towarzyszą mu aż 3 GB pamięci RAM typu LPDDR3. Na pokładzie ma też 32 GB pamięci na pliki, a całość działa pod kontrolą nie Wear OS, lecz systemu Android (konkretnie wersji 7.1.1 Nougat). Tak – przypominamy – to nie jest smartfon.

To nie jest smartfon, ale w obudowie znalazło się też miejsce na modem 4G LTE, mikrofon i głośnik. Krótko mówiąc: można przez niego dzwonić i rozmawiać, bez konieczności parowania z naszą komórką. Do tego wszystkiego jeszcze pozwala nam robić zdjęcia i nagrywać filmy. Ba – ma dwa aparaty: 2 Mpix nad ekranem oraz 8 Mpix na boku.

Trudno powiedzieć jak często będzie go trzeba ładować, a w specyfikacji czytamy jedynie, że został wyposażony w akumulator o pojemności 900 mAh. A na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej ciekawostce. Otóż ładowarka dołączona do zestawu pełni dodatkowo funkcję power banku (również 900 mAh), więc wystarczy mieć ją zawsze ze sobą.

A najlepsze, że to nie są drogie rzeczy. Ile kosztuje Oukitel Z32?

Ile za to wszystko trzeba zapłacić. (Dostępny w sklepie Gearbest) Oukitel Z32 kosztuje 190 dolarów, a więc niespełna 800 złotych przy prostym przeliczeniu. A mówienie o złotówkach ma sens, bo polski znajduje się wśród oficjalnie obsługiwanych języków. Co wy na to?

Źródło: GizmoChina, GizChina, Oukitel, Gearbest

