Wprawdzie ostatnio rządzi muzyka w streamingu, ale fizycznych albumów nic nie zastąpi. Jeżeli masz swoją kolekcję i czujesz, że brakuje w niej kilku pozycji, to zarezerwuj sobie chwilkę i zajrzyj na Empik.com. O co chodzi? Już tłumaczymy!

Jeśli chcesz uzupełnić swoją kolekcję o ostatnie muzyczne nowości albo też albumy sprzed lat, których ci brakuje, to odwiedź Empik. Jeżeli dodasz do koszyka kilka płyt i razem wyjdzie ci co najmniej 99 złotych, to wartość zostanie pomniejszona o 10 proc. Warto? Pewnie, że warto!

Tylko pamiętaj o jednym. Mianowicie o tym, żeby się pospieszyć, bo akcja kończy się już w najbliższy czwartek, 27 lutego, o godzinie 23.59. Nie potrzebujesz żadnych kodów promocyjnych – wystarczy, że wejdziesz tutaj i zrobisz swoje zakupy.

Do wyboru masz dziesiątki tysięcy albumów praktycznie z każdego gatunku: od rapu i reggae, przez dance, pop, rock czy metal, po jazz i muzykę poważną. Sprawdź – na pewno znajdziesz coś, co cię zainteresuje, szczególnie, że możesz wybrać dowolne płyty, tak długo jak sprzedaje je Empik i nie kupujesz więcej niż 2 egzemplarzy tego samego wydawnictwa.

Daj znać, co wybrałeś!

Źródło: Empik

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Czytaj dalej o muzyce: