Czy jest jeszcze ktoś, kto nie słyszał Toss A Coin To Your Witcher (czyli Grosza daj Wiedźminowi) – w oryginale albo którejkolwiek z interpretacji, od których YouTube pęka w szwach? A może jest ktoś, kto chciałby przesłuchać całej ścieżki dźwiękowej? Teraz jest taka opcja.

Soundtrack z serialu Wiedźmin od Netflix już do odsłuchu - włączaj głośniki i ulubioną usługę

Wiedźmin od Netflix jest bardzo dobrym i niezwykle popularnym serialem. Wpływa na to wiele czynników, a jednym z nich jest niesamowity klimat, tworzony między innymi przez dobrze dobrane lokalizacje, ale też fantastyczną muzykę. Jeśli ta ostatnia szczególnie przypadła wam do gustu podczas seansu, to ucieszycie się pewnie, że soundtrack jest teraz dostępny online.

Album The Witcher (Music from the Netflix Original Series) to 55 utworów skomponowanych przez Sonyę Belousovą i Gionę Ostinellego – łącznie ponad 3 godziny niezwykle klimatycznej muzyki, która także bez obrazu robi duże wrażenie. Świetnie sprawdzi się jako tło dla najróżniejszych codziennych czynności, o czym przekonać może się już każdy z was, odtwarzając listę w swojej ulubionej usłudze…

Już teraz posłuchaj muzyki z serialu Wiedźmin od Netflix (soundtrack online):

Już? Włączyliście? To teraz, kończąc już, możemy przypomnieć, że Netflix potwierdził już drugi sezon serialu Wiedźmin, który ukaże się w 2021 roku i wszystko wskazuje na to, że wcale nie będzie to ostatnia część. Oprócz tego doczekamy się też animacji z podtytułem Zmora Wilka. Twórcy mogą być bardzo zadowoleni z przyjęcia produkcji osadzonej w uniwersum wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego, a my z tego powodu nie będziemy raczej narzekać…

Źródło: The Verge, Netflix, informacja własna

Zobacz również te newsy o Wiedźminie od Netflix: