Bezpieczeństwo Enea ostrzega przed oszustami - uważajcie na SMSy i e-maile z fakturami 2020-01-08 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Jeśli korzystacie z usług Enea to miejcie się na baczności. Nasilają się atakami mające na celu wyłudzanie danych i pieniędzy od klientów firmy.

Fałszywe SMSy wysyłane do klientów Enea

Skala fałszywych SMSów jest tak duża, iż komunikat ostrzegający o nich to obecnie najbardziej wyeksponowany punkt strony internetowej Enea. Oszuści rozsyłają SMSy zawierające informacje o rzekomych zaległościach z płatnościami oraz link, który przekierowuje na fikcyjną stronę banku.

Enea przypomina, iż oryginalne SMSy nigdy nie zawierają linków przekierowujących do jakichkolwiek płatności, a jedynie link do strony Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Klienci Enea atakowani również przez e-maile

Niestety to nie koniec. Jednocześnie CERT Orange Polska informuje o wzmożonych atakach phishingowych na klientów Enea. W tym przypadku wykorzystywane są fałszywe e-maile z fakturami.

Bądźcie uważni! W ostatnich dniach służby #CERT #Enea wykryły nasilone próby #phishing'u - bezprawnego podszywania się pod naszą firmę. Stale podejmujemy działania, których celem jest zagwarantowanie #bezpieczeństwo naszych klientów. Ostrzegamy przed fałsz. sms-ami i mailami! pic.twitter.com/ukk6GXHVyg — Enea (@Grupa_Enea) January 8, 2020

Zdrowy rozsądek jak zawsze najlepszym doradcą

Rosnąca popularność e-faktur oraz płatności elektronicznych to niestety woda na młyn oszustów. W tym przypadku mają wielkie pole do popisu. Enea to jeden z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce, potencjalne ofiary liczone są tu w milionach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Enea zaleca kontakt z infolinią. My tradycyjnie przypominamy o zdrowym rozsądku, który zazwyczaj okazuje się najlepszym doradcą. Dokładnie sprawdzajcie nadawców wiadomości i ich treści, nie klikajcie bez zastanowienia w każdy podesłany link.

Źródło: Enea, CERT Orange Polska

Warto zobaczyć również: