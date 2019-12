Internet Serio? Nadal używamy tak słabych haseł? 2019-12-21 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

To straszne, że wciąż używamy tak beznadziejnych haseł – szczególnie, że po ich odgadnięciu cyberprzestępcy mogą poznać nasze najróżniejsze sekrety. Firma SplashData, jak co roku, opublikowała ranking najgorszych haseł.

Nie, 123456 to nie jest dobre hasło

Internet służy nie tylko rozrywce, ale przy zabezpieczaniu informacji, jakie w nim zostawiamy, wciąż zachowujemy się beztrosko. Skąd taki wniosek? Ano stąd, że – jak co roku – firma SplashData opublikowała ranking 25 najgorszych haseł, opierając się na danych logowania, które wyciekły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i układając je od najczęściej do najrzadziej wykorzystywanego.

SplashData szacuje, że przynajmniej jednego spośród tych 25 haseł używa 10 proc. internetowej społeczności. Co dziesiąty z nas wpisuje tak proste i oczywiste hasła jak 123456 (pozostające na czele rankingu), 123456789 czy qwerty – tak prezentuje się podium. Wśród bardziej kreatywnych znajdują się iloveyou czy welcome, a także (debiutujące w zestawieniu) 1q2w3e4r.

Oto najgorsze hasła 2019 roku:

123456 123456789 qwerty password 1234567 12345678 12345 iloveyou 111111 123123 abc123 qwerty123 1q2w3e4r admin qwertyuiop 654321 555555 lovely 7777777 welcome 888888 princess dragon password1 123qwe

Oczywiście do takiego zestawienia trzeba podchodzić z pewnym dystansem. W końcu jest różnica czy używamy takiego hasła do chmurowego dysku z prywatnymi zdjęciami, czy może do forum, na które zamierzamy zajrzeć raz i więcej na nie już nie wracać. Choć nawet wtedy nie zalecamy tak prostych haseł – jeśli już nie z jakiegokolwiek innego powodu, to choćby dla wyrabiania dobrych nawyków.

Ale tak właściwie, to czym jest „dobre hasło”?

Dobre hasło to takie, które trudno odgadnąć. Ale zostawmy banały i przejdźmy do konkretów: kluczowa jest tak naprawdę długość, a nie złożoność hasła, ale mimo to nie zaleca się używania prostych ciągów znaków (takich jak 123456 czy qwerty) ani nawet istniejących słów (a przynajmniej w kolejności nadającej im sens). Równocześnie powinno być w miarę proste do zapamiętania (czyli na przykład z czymś nam się kojarzyć).

(ilustracja: XKCD – CC BY 2.5)

Dobrą praktyką jest też używanie różnych haseł w różnych serwisach (wtedy wyciek jednego, nie powoduje aż tak dużego problemu), a już na pewno wybranie osobnego hasła do serwisu bankowości internetowej i innych tak kluczowych platform. Na koniec… mamy tylko nadzieję, że nie znaleźliście swoich haseł na liście powyżej.

Źródło: SplashData, informacja własna

