Jeden ze sposobów, którym zarządzający Epic Games Store próbują przyciągać graczy do tego sklepu to promocje, w ramach których oferowane są darmowe gry. Niekiedy, tak jak teraz, naprawdę ciekawe.

Kingdom Come: Deliverance i Aztez za darmo na Epic Games Store

Obecnie posiadający konto na Epic Games Store mogą dopisywać do niego Kingdom Come: Deliverance i Aztez. Zdecydowanie popularniejszy jest pierwszy z wymienionych tytułów, RPG osadzony w klimatach średniowiecza, o którego mocnych stronach możecie przeczytać w naszej recenzji. Aztez to z kolei połączenie strategii turowej z beat'em up z akcją osadzoną w Imperium Azteków. Oryginalnie, a dodać trzeba jeszcze do tego monochromatyczną oprawę graficzną.

Kingdom Come: Deliverance i Aztez można pobierać bez opłat jeszcze przez kilka dni, do 20 lutego do godziny 17:00 naszego czasu.

Już wkrótce za darmo dostępny będzie Assassin's Creed Syndicate

To nie koniec ciekawych informacji. Ujawnione zostały już następne darmowe gry dla korzystających z Epic Games Store. Okazuje się, że w kolejce czekają karcianka Faeria dla sympatyków klimatów fantasy i Assassin's Creed Syndicate, jedna z odsłon najpopularniejszej serii znajdujących się pod skrzydłami Ubisoftu.

Faeria i Assassin's Creed Syndicate zostaną udostępnione 20 lutego.

Jak mawiają, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Ale gdyby zajrzeć, co sądzicie o powyższych propozycjach? Czy któraś z udostępnionych gier zachęca do założenia konta na Epic Games Store lub do pobierania, gdy konto już się posiada?

