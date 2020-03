Zespół Facebooka pracuje nad nowościami, które mają ułatwić dostęp do transmisji na żywo, ponieważ zapotrzebowanie na nie znacznie się zwiększyło. Nowe funkcje pozwolą na uzyskanie dostępu do transmisji na żywo, nawet bez konta na Facebooku.

Facebook Live z nowościami

Obowiązujący dystans społeczny i zamknięcie w domach sprawiły, że coraz więcej osób sięga po narzędzia do transmisji na żywo. Facebook odpowiada na zapotrzebowanie i zamierza uruchomić nowe funkcje ulepszające streaming. Powinny pojawić się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Facebook Live stanie się łatwiejszy w użyciu, a także bardziej dostępny.

Przygotowywane nowości obejmują ułatwienia zarówno dla twórców, jak i zwykłych użytkowników.

Dostęp do publicznych filmów będzie możliwy bez zalogowania się do Facebooka, więc nie trzeba będzie nawet zakładać konta. Portal wyciągnie pomocną dłoń również do osób z ograniczonym dostępem do internetu oraz umożliwi jedynie słuchanie transmisji, bez odtwarzania obrazu.

Funkcja audio ma być realizowana również przy wsparciu sieci telefonicznej. Pojawi się możliwość wygenerowania przez streamerów bezpłatnych numerów telefonu. Widzowie będą mogli posłuchać transmisji, kiedy zadzwonią pod podany numer.

Twórcy również zyskają

Większa ilość twórców i wydawców otrzyma możliwość zarabiania pieniędzy podczas transmisji. Dotyczyć to będzie muzyków czy instytucji związanych z kulturą. Pojawią się lepsze narzędzia, zachęcające do aktywności i większego zaangażowania uczestników.

Zwiększony ruch na portalach społecznościowych wystawia firmy na dość dużą próbę. Facebook stara się nadążać za potrzebami ludzi, ale potężna ilość przesyłanych danych już zmusiła go do obniżenia jakości wideo w Europie. Coraz więcej użytkowników decyduje się na rozmowy wideo i transmisje na żywo, a to spore wyzwanie. Jeżeli chociaż część osób zdecydowałaby się na korzystanie z funkcji takich jak transmisja audio, Facebook byłby odrobinę mniej obciążony.

Źródło: Facebook, Engadget

