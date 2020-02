Zarządzający portalem Facebook cały czas zapewniają, iż nie ustają w wysiłkach mających na celu dostarczanie użytkownikom jak najlepszego produktu. Do opracowania jednej z funkcji potrzebują pomocy, za którą zapłacą.

Próbka głosu użytkownika nagradzana dolarami

Brzmi kusząco? Osoby zakwalifikowane do udziału w nowym programie będą miały niezbyt skomplikowane zadanie. Zostaną poproszone o nagranie głosowe rozpoczynające się od „Hej Portal” i zawierające dalej krótką frazę z imieniem jednej osoby z listy znajomych na portalu. I tak dziesięć razy (z różnymi imionami).

Każdy taki materiał Facebook przeliczy na 200 punktów, po dobiciu do 1000 punktów można będzie wymienić całą pulę na 5 dolarów (PayPal). Padają obietnice, że decydujący się na fatygę otrzymają możliwość nagrywania aż do uzbierania owych 1000 punktów. Rewelacja.

Dlaczego Facebook prosi o nagrania głosu użytkowników?

Wszystko kręci się tutaj wokół aplikacji Facebook Viewpoints oraz programu Pronunciations, a nagrania mają być wykorzystane do ulepszenia technologii rozpoznawania mowy. Wedle zapewnień nie nie będą łączone z profilami użytkowników na portalu i nie zostaną nigdzie udostępnione bez pozwolenia.

Cała idea jest o tyle godna pochwały, iż wszystko będzie odbywało się jawnie i obejmie tylko zainteresowane osoby. Zupełnie przypadkowo wdrażana jest w życie po zeszłorocznych doniesieniach mówiących o tym, iż Facebook (zresztą nie tylko, bo również Amazon, Apple czy Google) podsłuchiwał użytkowników bez ich wiedzy. Podobno w tym samym celu, w jakim teraz wdraża program.

Niestety, jeśli zainteresowała Was powyższa oferta to przynajmniej póki co będziecie musieli obejść się smakiem. Skierowana jest ona bowiem jedynie do mieszkańców USA. Dodajmy, że tych pełnoletnich.

