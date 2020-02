Ponad 2000 rowerzystów każdego roku ginie na europejskich drogach. Problematyczna jest między innymi komunikacja pomiędzy nimi a kierowcami samochodów. Właśnie z tym rozprawić postanowił się Ford. Na czym polega jego pomysł?

Inżynierowie z europejskiego oddziału Forda (we współpracy z Designworks) opracowali prototypową kurtkę, która pozwalałaby cyklistom na informowanie pozostałych uczestników ruchu o swoich zamiarach, bez konieczności odrywania rąk od kierownicy roweru. Wszelkie komunikaty wyświetlałyby się bowiem na LED-owym wyświetlaczu umieszczonym na plecach i połączonym z bezprzewodowym kontrolerem znajdującym się zawsze pod ręką.

Projekt nosi nazwę Emoji Jacket i nie jest to przypadek. Okazuje się, że jedną z funkcji jest właśnie wyświetlanie buziek – uśmiechniętej (która może odpowiadać za podziękowanie) i smutnej (wyrażającej… niezadowolenie). Przede wszystkim jednak na plecach rowerzysty mogą się pojawiać strzałki informujące o zamiarze skrętu w prawo lub w lewo oraz wykrzyknik dający znać kierowcy, że coś jest nie tak i powinien zwiększyć swoją czujność.

Co myślicie o tego typu rozwiązaniu? Czy według was rzeczywiście może ono mieć jakikolwiek (a najlepiej: pozytywny) wpływ na bezpieczeństwo na drogach? Od opinii użytkowników może zależeć, czy Ford zdecyduje się na wprowadzenie takiej kurtki do sprzedaży. Na razie takich planów nie ma.

Źródło: Ford Europe, Engadget

