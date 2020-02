Oglądasz filmy i seriale Netflix na smartfonie? Jeśli tak, to mamy dla ciebie bardzo dobrą wiadomość – wkrótce będzie cię to kosztować wyraźnie mniej danych komórkowych. Nadeszła era AV1.

Większość nowości Netflix, jak i sporą część starszych filmów i seriali z jego katalogu, da się oglądać w trybie offline. Możesz więc pobrać dany tytuł, gdy jesteś w zasięgu Wi-Fi, by później odtworzyć go poza domem, bez martwienia się o to, czy twój pakiet danych okaże się wystarczający. To jednak dotyczy sytuacji, w której wiesz, co chcesz obejrzeć i masz czas, by sobie to zorganizować. A co, gdy chcesz skorzystać z usługi w transmisji komórkowej? Wkrótce będzie to znacznie mniej kosztowne – dzięki AV1.

Co to jest AV1 i jakie ma znaczenie dla użytkowników Netflix?

AV1 to nowy, zastępujący VP9, kodek wideo, stworzony wspólnymi siłami przez takich gigantów branży technologicznej jak Netflix, Apple, Amazon, Facebook, Google, Intel, Mozilla czy Microsoft (żeby wymienić tylko kilku). Jest dostępny bezpłatnie, a jego wprowadzenie poprawia wydajność kompresji aż o 20 proc. (w porównaniu do wspomnianego VP9), co bezpośrednio przekłada się na niższe wykorzystanie danych mobilnych, bez utraty jakości obrazu.

Na dobry początek Netflix rozpoczął wprowadzanie kodeka AV1 do mobilnej aplikacji na smartfony i tablety z systemem Android. W pierwszej fazie będzie on dostępny tylko przy wybranych tytułach i wyłącznie wtedy, gdy użytkownik aktywuje funkcję oszczędzania danych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to rozwiązanie będzie udostępniane szerzej, aż w końcu dotrze do całego katalogu i do wszystkich platform obsługujących tę usługę VOD, z której korzysta już 167 milionów osób.

2020 rokiem AV1? Wszystko na to wskazuje

Kodek AV1 jest rozwijany od kilku lat i 2020 wreszcie ma być jego rokiem. Obsługiwać mają go wszystkie popularne platformy, przeglądarki internetowe, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do oglądania treści wideo. Warto w tym miejscu wspomnieć, że preferowanie AV1 możesz już włączyć także w serwisie YouTube – o, w tym miejscu.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Źródło: Netflix, Alliance for Open Media, informacja własna

Czytaj dalej o Netfliksie: