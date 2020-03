Chociaż Gears Tactics wejdzie w skład doskonale znanej serii, niektórych może zaskoczyć. Należy oczekiwać tu bowiem nie strzelanki, ale strategii. Zanosi się na to, że naprawdę dobrej.

Gears Tactics na fragmentach rozgrywki

Gears Tactics zapowiedziano w czerwcu zeszłego roku, ale trudno twierdzić, że mieliśmy do czynienia z większą dawką informacji i materiałów promujących ten tytuł. Być może zmieni się to teraz, bo powoli wychodzimy na ostatnią prostą przed premierą. Twórcy zdecydowali się udostępnić dość obszerny gameplay.

Przypomnijmy, że Gears Tactics to spin-off serii Gears of War, akcję osadzono 12 lat przed wydarzeniami z pierwszej odsłony. Najważniejszy wydaje się tutaj fakt, iż mowa nie o strzelance, ale strategii nastawionej na turowe starcia. Pracuje nad nią nie tylko The Coalition, ale również Splash Damage. Od początku pojawiały się sugestie, iż widoczne będą tutaj nawiązania do serii XCOM i rzeczywiście trudno temu zaprzeczać patrząc na wspomniany materiał wideo. Całość robi dobre wrażenie i, co przy tego typu produkcji ważne, wydaje się rozbudowana, lubiący mnogość opcji i rozwiązań taktycznych mogą zacierać ręce.

Wymagania sprzętowe Gears Tactics

Na premierę Gears Tactics nie będziemy czekać szczególnie długo. Nic nie zmieniło się od wcześniejszych zapowiedzi, gra ma zadebiutować 28 kwietnia. Będzie dostępna na PC z Windows 10, chociaż w późniejszym czasie ma zostać udostępniona również na Xbox One.

Poza prezentacją rozgrywki twórcy zdecydowali się doprecyzować wymagania sprzętowe. Ujawniono aż trzy konfiguracje dedykowane posiadaczom PC i jedną dla preferujących zabawę na laptopie.

Źródło: PC Gamer

