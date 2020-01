Modele Gainward Phoenix i Palit GamingPro wyróżniają się fabrycznie podniesionymi zegarami oraz cichym i wydajnym chłodzeniem. Nowe karty nie powinny należeć do najdroższych wersji.

Od premiery kart GeForce RTX 2070 SUPER i RTX 2080 SUPER minęło już trochę czasu. Wracamy jednak do tematu akceleratorów za sprawą nowych modeli Gainward i Palit – obydwie firmy zaprezentowały bliźniacze konstrukcje, które wyróżniają się nowym, wydajnym coolerem.

Gainward i Palit prezentują nowe wersje kart GeForce RTX 2070 SUPER i RTX 2080 SUPER

W ofercie firmy Gainward pojawiły karty GeForce RTX 2070 SUPER Phoenix (GS) i GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix (GS). Odpowiednikiem w ofercie firmy Palit są modele GeForce RTX 2070 SUPER GamingPro (OC) i GeForce RTX 2080 SUPER GamingPro (OC).

Wszystkie modele wykorzystują bardzo podobne chłodzenie (właściwie jest to ta sama konstrukcja). Zastosowano tutaj zastosowano masywny radiator, kilka miedzianych ciepłowodów oraz trzy wentylatory (po bokach mniejsze i w środku większy). Producent chwali się, że nowy cooler cechuje się dobrą wydajnością i wysoką kulturą pracy, co jest również zasługą półpasywnego trybu działania (Zero RPM/0-dB TECH).

Nie bez znaczenia jest też stylistyka akceleratorów – chłodzenie schowano pod obudową z tworzywa z podświetlanym logo producenta, a na rewersie laminatu znalazła się płytka backplate. Warto jednak zauważyć, że nowe wersje zajmuje trzy miejsca dla kart rozszerzeń.

Karty GeForce RTX 2070 SUPER i RTX 2080 SUPER w fabrycznie podkręconej wersji

Nowe karty wykorzystują układ graficzny Nvidia Turing TU104 – w przypadku modelu RTX 2070 SUPER jest to wersja z 2560 jednostkami cieniującymi, a w przypadku RTX 2080 SUPER z 3072 jednostkami cieniującymi. Oprócz tego udostępniono 8 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Podstawowe wersje Phoenix i GamingPro pracują z domyślnymi taktowaniami. Na rynku pojawią się również wersje Phoenix GS i GamingPro OC, w których fabrycznie podniesiono taktowanie układu graficznego. Wyższe zegary pozwolą na uzyskanie lepszej wydajności w grach.

GeForce RTX 2070 SUPER Model Gainward GeForce RTX 2070 SUPER Phoenix Palit GeForce RTX 2070 SUPER GamingPro Gainward GeForce RTX 2070 SUPER Phoenix GS Palit GeForce RTX 2070 SUPER GamingPro OC Układ graficzny Nvidia Turing TU104 Nvidia Turing TU104 Nvidia Turing TU104 Nvidia Turing TU104 Procesory strumieniowe 2560 2560 2560 2560 Taktowanie rdzenia 1605/1770 MHz 1605/1815 MHz 1605/1770 MHz 1605/1815 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Złącza wideo HDMI 2.0b

3x DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b

3x DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b

3x DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b

3x DisplayPort 1.4 Zasilanie 6 + 8 pin 6 + 8 pin 6 + 8 pin 6 + 8 pin Chłodzenie autorskie (3-slotowe) autorskie (3-slotowe) autorskie (3-slotowe) autorskie (3-slotowe)

GeForce RTX 2080 SUPER Model Gainward GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix Palit GeForce RTX 2080 SUPER GamingPro Gainward GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS Palit GeForce RTX 2080 SUPER GamingPro OC Układ graficzny Nvidia Turing TU104 Nvidia Turing TU104 Nvidia Turing TU104 Nvidia Turing TU104 Procesory strumieniowe 3072 3072 3072 3072 Taktowanie rdzenia 1650/1815 MHz 1650/1845 MHz 1650/1815 MHz 1650/1845 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 15 500 MHz 15 500 MHz 15 500 MHz 15 500 MHz Złącza wideo HDMI 2.0b

3x DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b

3x DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b

3x DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b

3x DisplayPort 1.4 Zasilanie 6 + 8 pin 6 + 8 pin 6 + 8 pin 6 + 8 pin Chłodzenie autorskie (3-slotowe) autorskie (3-slotowe) autorskie (3-slotowe) autorskie (3-slotowe)

Na szczegóły na temat dostępności kart będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Można jednak podejrzewać, że nowe wersje uplasują się poniżej modeli Gainward Phantom/Palit GameRock, więc nie będą zaliczać się do zbyt drogich konstrukcji.

Źródło: Gainward, Palit

