Karty graficzne AMD o topowej karcie Radeon Navi, układach APU Navi i obsłudze Ray Tracingu - będzie się działo! 2020-01-09 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Szefowa AMD uchyliła rąbka tajemnicy na temat planowanych układów graficznych. Jedno jest pewne - nadchodzące premiery zapowiadają się bardzo obiecująco.

AMD kontynuuje ofensywę kart graficznych Navi i podczas targów CES zaprezentowała kolejne konstrukcje – Radeon RX 5600 XT dla komputerów stacjonarnych oraz Radeon RX 5600M i RX 5700M dla laptopów. Wiemy jednak, że to nie koniec planów producenta i wkrótce zobaczymy kolejne układy z nowej generacji.

Producent raczej niechętnie ujawnia informacje o nowych produktach, ale tym razem zrobił wyjątek – po konferencji prasowej, Lisa Su odpowiedziała na kilka pytań od zagranicznych dziennikarzy. Szefowa AMD uchyliła rąbka tajemnicy na temat planowanych konstrukcji.

AMD szykuje topową kartę graficzną Radeon Navi

Gordon Ung z PCWorld zapytał o konkurenta dla najwydajniejszych kart graficznych na rynku. Lisa Su potwierdziła, że opracowanie takiego modelu jest bardzo ważne i jest on w planach producenta.

Żadne szczegóły techniczne ani przybliżony termin wydania nie zostały jednak ujawnione. Spekuluje się, że może to być model bazujący już na nowej architekturze RDNA2, być może z szybkimi pamięciami HBM2.

Co z układami APU z grafiką Navi?

Volker Rißka z ComputerBase poruszył temat procesorów Ryzen 4000 z generacji Renoir – producent zastosował tutaj nowe rdzenie Zen 2 i układ graficzny ze starej generacji Vega. Według Lisy Su decyzja o wprowadzeniu starej grafiki została podyktowana dobrą optymalizacją architektury. Podkreśliła jednak, że w planach są też układy APU z grafiką Navi.

Według niepotwierdzonych informacji, będą to układy z kolejnej generacji Van Gogh – mielibyśmy tutaj do czynienia z rdzeniami Zen 3 i grafiką Navi. Na premierę takich konstrukcji prawdopodobnie przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku.

AMD zainteresowane Ray-tracingiem

Nie zabrakło też pytania o ray tracing. Dean Takahashi z VentureBeat zapytał szefową AMD, jak odbiera technologię śledzenia promieni w czasie rzeczywistym i czy rzeczywiście jest tak ważna, jak sugeruje Nvidia. Lisa Su potwierdziła, że ray tracing rzeczywiście jest ważny, ale jest jeszcze za wcześnie i ekosystem jeszcze musi się rozwijać. Potrzeba również więcej gier i aplikacji.

AMD nie odcina się od technologii – najlepszym tego przykładem są konsole Playstation 5 i Xbox Series X, które bazują na procesorze „czerwonych” i będą wspierać ray tracing. Padły również deklaracje, że jeszcze w tym roku zobaczymy karty graficzne z obsługą takiej technologii.

Widać więc, że AMD ma ambitne plany dotyczące rozwoju kart graficznych i w kolejnych miesiącach powinno nas zaskoczyć kolejnymi konstrukcjami. Nie powinno nas to dziwić, bo Nvidia przygotowuje się do premiery konkurencyjnych akceleratorów na bazie nowej architektury Ampere. Cóż, w tym roku na pewno nie będziemy narzekać na brak nowości w segmencie GPU.

Źródło: AnandTech

Warto zobaczyć również: