Zarówno hasła jak i płatności, będzie można chronić za pomocą uwierzytelniania biometrycznego. Google dodał wreszcie interfejs API, który pozwala menedżerom haseł na łatwe i bezpieczne wypełnianie nie tylko haseł, ale również informacji o płatnościach w aplikacjach.

Kiedyś ważne hasła znało się na pamięć albo zapisywało w notesie. Obecnie mamy dostęp do szeregu menedżerów haseł, co jest dużym ułatwieniem - nie trzeba się martwić pamiętaniem hasła do każdej pojedynczej usługi. Eksperci ds. Bezpieczeństwa twierdzą, że korzystanie z takiego menedżera jest o wiele bezpieczniejsze niż zapisywanie haseł w notatniku. Takie usługi proszą o skanowanie biometryczne przed automatycznym zalogowaniem.

Google również oferuje bezpłatną usługę automatycznego uzupełniania dla użytkowników Androida i Chrome. Jest dostępna na każdym urządzeniu z Androidem 8.0 Oreo i nowszym, z zainstalowanymi usługami Google Play. Chcąc uzyskać dostęp, wystarczy wejść w Ustawienia> System> Języki i wprowadzanie> Usługa autouzupełniania. Funkcja synchronizuje się z naszym kontem Google i umożliwia dodawanie danych osobowych, adresów, metod płatności oraz haseł, które mogą być następnie automatycznie uzupełniane w aplikacjach lub w przeglądarce Google Chrome.

Jednak w przeciwieństwie do menedżerów haseł (w których ochroną haseł zajmuje się firma), opcja automatycznego uzupełniania od Google była jak dotąd znacznie mniej bezpieczna. Monit o podanie hasła pojawiał się podczas logowania na stronie internetowej lub w aplikacji. Firma nie zastosowała jakiejkolwiek formy uwierzytelniania.

Teraz ma się to zmienić. Google zdaje sobie sprawę z problemu i pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa usługi automatycznego uzupełniania Androida, testując BiometricPromptAPI. Wprowadzenie tej funkcji pozwoli na identyfikację za pomocą odcisku palca, skanu tęczówki czy twarzy. Uwierzytelnianie można będzie ustawić nie tylko dla haseł, ale też dla funkcji związanych z płatnościami.

Google wciąż prowadzi testy. Nie wiadomo kiedy firma udostępni tę opcję użytkownikom.

Źródło: xda-developers.com

