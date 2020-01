Jeśli gracze korzystający z PC zazdroszczą jakichś gier posiadaczom PlayStation 4, to Horizon: Zero Dawn raczej znajduje się w tym gronie. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo.

Horizon Zero Dawn trafi na PC

Doniesienia na temat pojawienia się jednej z najlepszych grier na PlayStation 4 na PC pojawiają się od dłuższego czasu. W grudniu taki scenariusz zasugerował Anton Logvinov, ale nie wszyscy dawali temu wiarę twierdząc, że Sony będzie chciało zachować ten exclusive wyłącznie dla swoich fanów.

Najprawdopodobniej tak się jednak nie stanie, ponieważ kolejne źródła (także te mające opinię wiarygodnych) twierdzą, że Horizon: Zero Dawn trafi na PC. Ostatnio zrobił to także Jason Schreier, wedle którego premiery można spodziewać się w tym roku.

OK, time for some good news: Sony's PS4 exclusive Horizon: Zero Dawn is coming to PC this year, sources tell Kotaku. It's an unprecedented move that may help usher in a platform-agnostic future. https://t.co/1bXcUf2z3m — Jason Schreier (@jasonschreier) January 16, 2020

Sony zrezygnuje z gier na wyłączność?

Pojawiają się komentarze, iż Sony przychyli się do polityki, którą stosuje od pewnego czasu Microsoft i zrezygnuje z gier na wyłączność. Wydaje się jednak, że jest na nie zdecydowanie za wcześnie. Tym bardziej, że podawane argumenty w postaci Death Stranding, a także Detroit: Become Human, Heavy Rain i Beyond: Dwie Dusze nie są do końca trafne. Owszem, wszystkie te gry zdecydowano się wydać także na PC, ale przygotowały je niezależne studia Kojima Productions i Quantic Dream, a nie ekipy znajdujące się pod skrzydłami Sony.

Horizon Zero Dawn wygenerował wysokie wyniki sprzedaży i wydaje się dobrą grą pod kątem PC, będzie można naprawdę sporo wycisnąć tutaj pod względem oprawy wizualnej. Coraz bardziej prawdopodobna premiera na PC może być nie tyle nowym trendem co próbą przyciągnięcia większej liczby graczy do Horizon: Zero Dawn 2, który wydaje się pewniakiem na PlayStation 5.

Jak sądzicie? Sony zrezygnuje z gier na wyłączność? A może pozostajecie w opozycji do takich stwierdzeń i dalej nie dajecie wiary w pojawienie się Horizon: Zero Dawn na PC?

Źródło: @jasonschreier

